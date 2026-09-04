Минюст объявил «Новую газету», исторический журнал и трех ученых и литераторов «иноагентами»

Минюст России 4 сентября внес интернет-издание «Новая газета» в реестр «иностранных агентов». В список также включили журнал «Историческая экспертиза», поэта Сергея Лейбграда, биоинформатика Татьяну Татаринову и писателя Феликса Сандалова. «Новой газете» ведомство поставило в вину антивоенную позицию, взаимодействие с «иноагентами» и распространение якобы недостоверной информации о российских властях и избирательной системе.

«Новая газета» работает с 1993 года и известна расследованиями коррупции, нарушений прав человека и военных преступлений. В 2021 году ее главный редактор Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира за защиту свободы выражения мнений. Среди журналистов издания была Анна Политковская, писавшая о войне в Чечне и убитая в 2006 году.

Российские власти последовательно ограничивали работу «Новой газеты» после начала полномасштабного вторжения в Украину. В марте 2022 года редакция приостановила выпуск после двух предупреждений Роскомнадзора за отсутствие маркировки «иноагентов». В сентябре того же года суд аннулировал регистрацию печатной версии по иску ведомства.

9 апреля 2026 года в московской редакции газеты прошел обыск, который продолжался несколько часов. Силовики изъяли технику и документы, сотрудников допросили, адвокатов в здание не пускали. В тот же день задержали обозревателя Олега Ролдугина по делу о незаконном использовании и передаче персональных данных из корыстных побуждений.

«Историческая экспертиза» — научный журнал, который выходит с 2014 года. Его основные темы — историческая память, осмысление травматического прошлого и использование истории в политике. Издатель находится в Молдове, в редколлегию и редакционный совет входят историки из России, других европейских стран и США.

Сергей Лейбград — самарский поэт, публицист и теле- и радиоведущий. Работал на «Эхе Москвы в Самаре», издавал вестник современного искусства «Цирк Олимп». После начала полномасштабного вторжения в Украину и закрытия «Эха» уехал в Израиль. В интервью «Idel.Реалии» в июле 2022 года он рассказывал, что подписывал антивоенные петиции, публиковал стихи против войны и получал угрозы.

Татьяна Татаринова — биоинформатик и преподавательница Университета Ла Верн в Калифорнии. Она окончила МИФИ и получила докторскую степень по прикладной математике в Университете Южной Калифорнии. Ее научная группа разрабатывает алгоритмы для анализа геномов человека, животных и растений. Среди направлений работы — исследования рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

Феликс Сандалов — писатель и журналист, бывший главный редактор издательства Individuum и казанского издания «Инде». Ранее работал редактором и музыкальным обозревателем «Афиши». За книгу «Формейшен. История одной сцены» о московском панк-андеграунде он получил премию Андрея Белого за 2018 год.