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Дальневосточные компании переносят бизнес в Китай ради низких налогов и дешевых кредитов — глава союза предпринимателей «Опора России»

The Insider
Фото: «Ведомости»

Фото: «Ведомости»

Российские компании из Дальневосточного федерального округа все чаще переносят регистрацию в Китай, заявил «Ведомостям» Александр Калинин — глава общественного объединения представителей малого и среднего бизнеса «Опора России». По его словам, российских предпринимателей привлекают более выгодные условия ведения бизнеса, которые предлагает КНР, в частности, более низкие налоги, дешевые кредиты под 3% и гранты на капитальные затраты (CAPEX).

«Наши товарищи из Китая уже переманивают дальневосточные компании перерегистрироваться в китайских промпарках, технопарках – через реку [Амур], грубо говоря».

По данным консалтинговой компании Б1, в настоящее время в Китае работает примерно 3800 фирм с российским участием. Это главным образом импортеры, производители электроники и автомобильных компонентов, а также потребительских товаров.

В Б1 отметили, что на большинство товаров ставка НДС в Китае гораздо ниже, чем в России — 13% против 22%. Для малого бизнеса ставка еще ниже — 3%. В то же время компаниям, перерегистрировавшимся в КНР, становится сложнее вести расчеты с Россией, поскольку требования банков к таким платежам постоянно меняются.

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