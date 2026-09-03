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Новости

В Екатеринбурге нашли мертвым бывшего замглавы Центра «Э». В СМИ появилась информация, что это самоубийство, но материал был удален

The Insider
Иллюстрация к материалу

В Екатеринбурге нашли мертвым бывшего заместителя начальника Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД по Свердловской области, полковника полиции Сергея Шалагинова. Провластный портал URA.Ru написал, что он покончил с собой после увольнения из МВД и что незадолго до этого у него были разногласия с руководством. Позднее заметка была удалена с сайта издания. 

Тело Шалагинова обнаружили утром 1 сентября возле жилой высотки на улице Щорса, сообщал E1. Источники этого издания утверждали, что незадолго до смерти он вышел на пенсию.

В свердловском управлении МВД подтвердили смерть Шалагинова, однако отвергли информацию о конфликте на службе. Начальник пресс-службы регионального главка Валерий Горелых заявил ТАСС, что перед смертью Шалагинов подал рапорт об увольнении по выслуге лет, а перед уходом ему, напротив, предлагали повышение.

«Бывший заместитель начальника центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Свердловской области Сергей Шалагинов умер в Екатеринбурге, ранее он подал рапорт об увольнении по выслуге лет. Перед выходом на заслуженный отдых руководством регионального главка полиции ему предлагалось повышение в должности. ГУ МВД области сейчас оказывает помощь семье нашего боевого товарища в организации похорон. Что касается якобы конфликта на службе, о котором написали отдельные телеграм-каналы, не проверившие в соответствующих ведомствах информацию на правдивость, это не более чем домыслы».

Шалагинов имел звание полковника полиции. В 2022 году его наградили медалью МВД «За боевое содружество». В 2025 году он выступал перед студентами Уральского государственного экономического университета с лекцией «Актуальные угрозы террористического и экстремистского характера в молодежной среде», где рассказывал в том числе об ответственности за «противоправные действия» и правилах поведения в интернете.

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