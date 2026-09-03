WSJ: Пентагон продлил сроки развертывания войск на Ближнем Востоке до 2027 года

Министерство обороны США негласно продлевает сроки пребывания военных на Ближнем Востоке, что говорит о возможном затягивании войны с Ираном до 2027 года, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Как отмечается, ранее глава Пентагона Пит Хегсет обещал быструю и решительную победу без долгого увязания в конфликте; теперь же речь идет об открытой военной стратегии, которая должна оставить президенту Дональду Трампу пространство для манёвра. По данным собеседников издания, в регионе сейчас находятся 19 военных кораблей, подразделения ПВО, истребительные эскадрильи и парашютно-десантные части — эта нагрузка изматывает военнослужащих и их семьи и формирует длинный список неисправленных неполадок оборудования, на устранение которого могут уйти годы.

WSJ пишет, что Трамп посылает противоречивые сигналы о дальнейших шагах. В последние недели он сделал ставку на экономическое давление, рассчитывая вынудить Иран сесть за стол переговоров, однако Тегеран не демонстрирует готовности отступать, и стороны продолжают обмениваться ударами, состязаясь за контроль над Ормузским проливом. По словам источников, в разговорах с помощниками Трамп обсуждает возможность объявить войну оконченной и склоняется к этому варианту, одновременно полагая, что продолжение экономического давления в итоге заставит иранский режим свернуть ядерную программу или приведет к его краху. Сам президент написал в соцсетях:

«Мне гораздо больше нравится наша нынешняя позиция — почти полный контроль над Ормузским проливом и полностью разваливающаяся [иранская] экономика. Они просто доигрывают неизбежное. Когда иранский народ наконец восстанет и начнет сражаться?»

Как замечает издание, советники предупреждают Трампа, что эскалация конфликта сверх нынешних точечных ударов может навредить республиканцам на промежуточных выборах в ноябре, однако сам президент заявляет, что не учитывает электоральные последствия при принятии решений. Сейчас в регионе сохраняется контингент в 50 тысяч военнослужащих, которые перехватывают иранские ракеты, сопровождают коммерческие суда в проливе и блокируют иранские порты. В прошлом месяце Трамп получил от советников варианты дальнейшей эскалации — от усиленных авиаударов до наземной операции по захвату иранских островов у Ормуза, а также рассматривал удар по укрепленному объекту в горах, который может использоваться для скрытых работ над ядерным оружием.

В то же время для отдельных родов войск растут сроки командировок: у подразделений ПВО стандартный срок развертывания увеличился с 9 до 12 месяцев, часть переброшенных с европейского и тихоокеанского направлений частей находится в регионе уже больше года. Авианосец «Джеральд Форд» провел в море 11 месяцев — это самое долгое развертывание авианосца США со времен распада СССР. Пентагон, по данным источников издания, рассматривает возможность держать часть подразделений 82-й воздушно-десантной дивизии на Ближнем Востоке вплоть до 2027 года. В письме военного руководства к семьям военнослужащих, с которым ознакомилась WSJ, говорится, что решение о продлении командировок «дается нелегко» и «тяжелым грузом ложится на каждую семью». В среду Трамп заявил журналистам, что военные готовы нанести новые удары «в любой момент», добавив, что «[иранцы] шагу не могут ступить без того, чтобы мы это не увидели».

10 марта глава Пентагона пообещал вести войну с Ираном «до полного и окончательного разгрома» противника вопреки заявлениям Трампа о том, что конфликт вот-вот завершится, которые он делал уже тогда.