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Новости

Суд в США приговорил гражданина Армении к двум годам тюрьмы за поставки американского оборудования в Россию в обход санкций

The Insider
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Федеральный суд в Остине (штат Техас) 2 сентября назначил гражданину Армении Камо Киракосяну 2 года и 2 месяца тюрьмы за участие в преступном сговоре по незаконному экспорту товаров из США в Россию через Армению. Об этом объявил прокурор США по Западному округу Техаса Джастин Симмонс. Ранее, в апреле 2026 года, Киракосян признал вину по одному пункту обвинения в сговоре с целью нарушения федерального законодательства.

По данным обвинительного заключения, с февраля 2022-го по август 2024 года Киракосян выступал подставным покупателем товаров американского происхождения — в том числе компонентов, применимых в производстве полупроводников — для своих соучастников в России. Как ранее выяснило расследовательское бюро TriTrace Investigations, Киракосян был поставщиком для российской компании АО «Вакуум.ру». Речь идет о трех эпизодах закупок:

  • В марте 2022 года — покупка коммутационного модуля Matrix за $2316, отправленного в Россию по цене $3290.
  • В марте–сентябре 2023 года, уже после включения «Вакуума» в санкционный список SDN Минфина США (сноска: 23 февраля 2023 года) — приобретение мишеней для напыления за $1870, перепроданных заказчику примерно за $3050.
  • Неудачная попытка купить систему очистки LSC-4000, применимую в полупроводниковом производстве.

За две успешные поставки Киракосян получил чуть более $2000.

Киракосян представлялся американским компаниям покупателем из Армении, скрывая конечных получателей товара. Согласно расследованию TriTrace Investigations, вторым обвиняемым по делу проходит фактический гендиректор «Вакуума», предположительно Сергей Розанов, координировавший закупки и схему обхода санкций; также упоминаются другие сотрудники компании — Елена Ларионова и Константин Орлов, которым обвинения пока не предъявлены.

Киракосян был задержан в Германии в июле 2024 года и экстрадирован в США в августе 2025 года при содействии Офиса международных отношений Минюста США и берлинского представительства ФБР. Расследование вели контрразведывательная оперативная группа ФБР в Сан-Антонио совместно с Бюро промышленности и безопасности Минторга США.

Дело против Киракосяна стало первым за четыре года случаем осуждения гражданина Армении в США за обход антироссийских санкций.  

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