Большинство чат-ботов на основе генеративного искусственного интеллекта дают пользователям доступ к контенту российских государственных СМИ, подпавших под санкции Евросоюза. Об этом говорится в расследовании организации «Репортеры без границ» (RSF).

Sputnik и RT, которые обвиняются в распространении кремлевской дезинформации, были заблокированы в ЕС, включая их сайты, после начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Однако, как выяснила RSF, ChatGPT от OpenAI, Claude от Anthropic и Grok — чат-бот, встроенный в платформу Twitter (X), при прямом запросе соглашаются обходить эти ограничения и воспроизводят материалы ограниченных санкциями СМИ. По данным организации, которая проводила тестирование в июне и августе, чат-боты «предоставляли полноценный обзор международных новостей, показывая заголовки, ссылки и цитаты», зачастую не предупреждая пользователя о том, что источник находится под санкциями ЕС.

Единственным чат-ботом, отказавшимся выполнять такие запросы, оказался Meta AI — по мнению RSF, это доказывает, что соблюдать санкции технически возможно. Французский Vibe (бывший Le Chat, разработка Mistral) и Gemini от Google сначала сопротивлялись, но в итоге всё же выдали запрещенный контент после повторных запросов RSF. OpenAI в ответ на претензии организации заявила, что относится к выводам расследования серьезно и намерена изучить предоставленные материалы.

«В таких условиях санкции, принятые ЕС, не достигают своей цели», — заявил руководитель отдела технологий и журналистики RSF Венсан Бертье, чьи слова приводятся в пресс-релизе организации. RSF требует от Брюсселя начать расследование, чтобы установить, в какой мере OpenAI нарушает свои обязательства по предотвращению системных рисков дезинформации в ChatGPT, а также инициировать процедуру о нарушении в отношении остальных ИИ-агентов.

The Insider ранее писал о том, как популярные чат-боты выдают пользователям по всему миру искаженные факты и нарративы кремлевской пропаганды в ответ на запросы о войне в Украине и международной политике.