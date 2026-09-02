В Киеве произошла перестрелка между сотрудниками СБУ и ГУР. «Русский добровольческий корпус» завил о похищении одного из своих командиров

Во время обыска, проводившегося в рамках расследования, оперативно-следственная группа СБУ подверглась нападению, сообщает ведомство. В результате перестрелки несколько человек из числа нападавших были ранены. Нападавшие задержаны. По предварительным данным, задержанные принадлежат к одному из подразделений СОУ.

«Украинская правда» со ссылкой на собственные источники пишет, что в Киеве произошла перестрелка между сотрудниками СБУ и ГУР. В результате ранены трое представителей военной разведки. «РБК-Украина» уточняет, что столкновение произошло на улице Юрия Шумского в Днепровском районе города.

Накануне, 1 сентября, «Русский добровольческий корпус» (РДК) сообщил в своем Telegram-канале о похищении заместителя командира РДК по боевой работе Степана Каплунова. Как утверждается, несколько дней назад он «был похищен неизвестными во дворе собственного дома». Далее в сообщении используется слово «задержание»:

«Буквально месяц назад Степана наградили, а теперь его задержали. Если Украина — правовое государство, а не территория, скатывающаяся в беззаконие и тотальный произвол силовиков, как, например, Российская Федерация, подобное просто недопустимо!»

Адвокат Каплунова Тарас Боровский 26 августа опубликовал в своем Instagram видео, на котором мужчину заталкивают в машину и увозят. «23 августа неизвестные в гражданской одежде на BMW похитили военнослужащего ГУР МОУ, который был ранен 140 осколками и награжден двумя государственными наградами. Информации о его местонахождении до сих пор нет», — написал адвокат. Он не назвал имени похищенного, отметив лишь, что это его клиент.

«Ситуацией уже занимаются ГБР и ОГПУ, важно обеспечить тщательное и беспристрастное расследование, но никто не вправе безнаказанно похищать военнослужащих, открывать огонь на улицах наших городов, отдавать и выполнять преступные приказы», — заявил 2 сентября глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов в комментарии изданию «РБК-Украина».