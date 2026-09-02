Нетаньяху обвинил силовиков в том, что они намеренно не разбудили его утром 7 октября, несмотря на признаки надвигающегося вторжения

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что высокопоставленные представители Минобороны и ЦАХАЛ специально не разбудили его 7 октября 2023 года, за несколько часов до нападения ХАМАС. «Они знали, что, будучи премьер-министром Израиля, я бы немедленно отдал приказ привести всю армию в боевую готовность», — сказал Нетаньяху. Как пишет The Times of Israel, такое заявление премьер сделал во время видеообращения, которое траслировалось в Instagram и на 12-м канале израильского телевидения.

Согласно этим и более ранним заявлениям Нетаньяху, руководители силовых структур Израиля видели многочисленные признаки надвигающегося нападения, но верили, что ХАМАС не решится на атаку. По словам премьер-министра, его не стали будить, поскольку знали, что он отдал бы приказ о приведении армии в полную боевую готовность и уничтожении всех, кто приблизится к границе со стороны сектора Газа. Нетаньяху утверждает, что руководители силовых структур опасались, что такие действия спровоцируют нападение ХАМАС. Доказательств своих слов премьер не представил, отмечает The Times of Israel.

В то же время Нетаньяху утверждает, что не обвиняет военных в предательстве:

«Ночью и утром перед нападением, когда все признаки были налицо, они [руководители сил безопасности] решили — из-за боязни просчета, чтобы не раздражать ХАМАС, — не будить меня и не нападать первыми. Это ошибка, не предательство».

В прошлом году канцелярия премьер-министра признала, что за три часа до вторжения была получена служебная записка от ЦАХАЛ, в которой подробно описывалась подозрительная деятельность ХАМАС, но ее не передали Нетаньяху, поскольку документ не был оформлен как срочный.

Между тем жена премьер-министра Сара Нетаньяху заявила в интервью, что лидер оппозиционного движения «Демократы» Яир Голан был заранее уведомлен о готовящемся нападении. Голан пригрозил подать на нее в суд.