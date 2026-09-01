Венгрия вновь заблокировала продвижение Украины к вступлению в ЕС

Венгрия вновь заблокировала продвижение Украины к открытию двух новых блоков переговоров о вступлении в Евросоюз. На заседании рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения 1 сентября Будапешт отказался утвердить результаты проверки украинского законодательства по двум переговорным блокам — № 2 и № 3. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на источники в ЕС.

Переговоры о вступлении страны в ЕС разделены на шесть больших тематических блоков, которые в Евросоюзе называют кластерами. В них объединены 33 направления — от свободного движения товаров и налогов до энергетики, сельского хозяйства и внешней политики. По каждому из них страна-кандидат должна постепенно привести свое законодательство и практику в соответствие с правилами ЕС.

Прежде чем открыть очередной кластер и начать переговоры по входящим в него направлениям, Еврокомиссия проводит так называемый скрининг: сравнивает законодательство страны-кандидата с нормами ЕС и определяет, какие изменения ей предстоит провести. Затем результаты этой проверки должны утвердить государства Евросоюза. Именно этот этап сейчас блокирует Венгрия, из-за чего Украина не может продвинуться к открытию переговоров по двум новым кластерам.

Кластер № 2 посвящен внутреннему рынку ЕС. В него входят, в частности, свободное движение товаров, работников, услуг и капитала, корпоративное право, интеллектуальная собственность и защита потребителей. Кластер № 3 касается конкурентоспособности экономики и включает налогообложение, экономическую и денежно-кредитную политику, социальную политику и занятость, образование, науку и промышленную политику.

По данным «Европейской правды», Венгрия объяснила свою позицию требованиями к Киеву в сфере защиты прав венгерского национального меньшинства в Украине. Представитель Будапешта заявил на заседании, что страна готова разблокировать дальнейшее продвижение, если Украина предпримет шаги по выполнению ранее достигнутых двусторонних договоренностей о правах меньшинств. До этого Венгрия соглашаться на продвижение Украины не намерена.

При этом Будапешт готов утвердить результаты скрининга кластера № 3 для Молдовы. Большинство стран ЕС во главе с председательствующей в Совете Евросоюза Ирландией выступают против такого варианта, поскольку он фактически разделит Украину и Молдову, которые до сих пор продвигались по переговорному процессу параллельно.

Венгрия блокирует эти два кластера не впервые. Предыдущая попытка утвердить результаты скрининга состоялась 22 июля и также закончилась безрезультатно из-за позиции Будапешта.

Украина пока официально открыла два из шести переговорных кластеров: первый, посвященный основополагающим вопросам функционирования государства и верховенства права, — в июне, а шестой, посвященный внешним отношениям, — 14 июля. Ранее Венгрия препятствовала открытию для Украины кластеров № 2–6, однако впоследствии согласилась снять блокировку с шестого.