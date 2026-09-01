Вице-президента Bank of America убили ножом в Нью-Йорке на Таймс-сквер

Вице-президент Bank of America Эрин Пьяченти погибла в результате нападения с ножом на Таймс-сквер в Нью-Йорке 31 августа, сообщает Reuters. Согласно профилю 32-летней Пьяченти в LinkedIn, она работала вице-президентом в подразделении банка, которое занимается отбором клиентов и проверкой конфликтов интересов.

Bank of America в письменном заявлении для Reuters сообщил:

«Мы потрясены и глубоко опечалены трагической гибелью нашей коллеги. Она была ценным членом команды, и нам будет ее очень не хватать. Мы всем сердцем с ее семьей и всеми близкими».

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани на брифинге в понедельник рассказал, что женщина с несколькими ножами ранила на Таймс-сквер двух человек, после чего полицейские применили электрошокер и открыли огонь. По данным полиции Нью-Йорка, Пьяченти получила ножевые ранения и позже была констатирована ее смерть. Комиссар полиции Джессика Тиш добавила, что нападения выглядят случайными и ничем не спровоцированными. В полиции заявили, что следствие продолжает отдел по расследованию применения силы департамента полиции Нью-Йорка.

Там же уточнили, что подозреваемая, 49-летняя Памела Сиснерос, погибла в понедельник при действиях прибывших на место сотрудников полиции. Манхэттенский офис Bank of America находится в двух шагах от Таймс-сквер — в здании One Bryant Park. У банка есть и другие площадки в городе.

Прошлым летом на Манхэттене мужчина со штурмовой винтовкой вошел в вестибюль офисного здания и открыл огонь — тогда погиб топ-менеджер Blackstone.