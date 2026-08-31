Олигарх Евтушенков, семья депутата Госдумы Колунова и брат сотрудника АП зарабатывают на застройке оккупированных территорий — «Вот Так»

Российские власти создали для застройщиков на оккупированных территориях Украины особенно выгодные условия: кредиты под 3% годовых, почти бесплатную аренду земли и налоговые льготы. К августу 2026 года в захваченных Россией районах Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей строится более 1,3 млн кв. м ипотечного жилья.

Среди тех, кто получает прибыль от этой застройки, оказались структуры олигарха Владимира Евтушенкова, семья депутата Госдумы Сергея Колунова, крупные региональные бизнесмены и компания, связанная с братом сотрудника Администрации президента РФ. Это следует из расследования издания «Вот Так», которое изучило проектные декларации и финансовую отчетность застройщиков.

Одним из крупнейших игроков на оккупированных территориях стала Республиканская строительная компания (РСК). Формально ее связь с федеральной группой «Эталон» публично почти не афишируется, однако «Вот Так» обнаружил среди руководителей РСК действующих менеджеров «Эталона». Кроме того, сотрудники АФК «Система» могут покупать квартиры РСК по специальной программе со скидкой и беспроцентной рассрочкой.

Контролирующим акционером «Эталона» является АФК «Система» Владимира Евтушенкова. По подсчетам издания, ВТБ уже выделил РСК более 26,5 млрд рублей на строительство в оккупированных Мариуполе, Луганске и Геническе. Это делает структуры, связанные с Евтушенковым, крупнейшим получателем кредитов на ипотечное строительство в захваченных Россией регионах.