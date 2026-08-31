Олигарх Евтушенков, семья депутата Госдумы Колунова и брат сотрудника АП зарабатывают на застройке оккупированных территорий — «Вот Так»

Российские власти создали для застройщиков на оккупированных территориях Украины особенно выгодные условия: кредиты под 3% годовых, почти бесплатную аренду земли и налоговые льготы. К августу 2026 года в захваченных Россией районах Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей строится более 1,3 млн кв. м ипотечного жилья.
Среди тех, кто получает прибыль от этой застройки, оказались структуры олигарха Владимира Евтушенкова, семья депутата Госдумы Сергея Колунова, крупные региональные бизнесмены и компания, связанная с братом сотрудника Администрации президента РФ. Это следует из расследования издания «Вот Так», которое изучило проектные декларации и финансовую отчетность застройщиков.
Одним из крупнейших игроков на оккупированных территориях стала Республиканская строительная компания (РСК). Формально ее связь с федеральной группой «Эталон» публично почти не афишируется, однако «Вот Так» обнаружил среди руководителей РСК действующих менеджеров «Эталона». Кроме того, сотрудники АФК «Система» могут покупать квартиры РСК по специальной программе со скидкой и беспроцентной рассрочкой.
Контролирующим акционером «Эталона» является АФК «Система» Владимира Евтушенкова. По подсчетам издания, ВТБ уже выделил РСК более 26,5 млрд рублей на строительство в оккупированных Мариуполе, Луганске и Геническе. Это делает структуры, связанные с Евтушенковым, крупнейшим получателем кредитов на ипотечное строительство в захваченных Россией регионах.
При этом связь РСК с «Эталоном» стараются не подчеркивать. В июне 2025 года назначенный Россией глава «ЛНР» Леонид Пасечник сообщил о подписании соглашения с РСК и написал, что компания входит в группу «Эталон». Через восемь минут упоминание «Эталона» из сообщения исчезло, а позднее его убрали и государственные СМИ.
«Вот Так» связывает такую осторожность в том числе с санкциями против Евтушенкова. В мае 2025 года бизнесмен подал иск в суд ЕС, пытаясь добиться их отмены. На этом фоне публичное участие подконтрольного ему бизнеса в строительстве на оккупированных украинских территориях могло бы осложнить его позицию.
Еще одним крупным застройщиком Мариуполя стала группа «Садовое кольцо», основанная нынешним депутатом Госдумы от «Единой России» Сергеем Колуновым. Перед избранием в парламент Колунов передал свою долю сначала в доверительное управление супруге, а затем сыну Илье, который сейчас возглавляет компанию.
«Садовое кольцо» пришло в Мариуполь в октябре 2025 года и сейчас строит там более 80 тысяч кв. м жилья — больше любой другой компании. ВТБ открыл группе кредитную линию более чем на 12 млрд рублей. Среди ее проектов — ЖК «Дом у моря» на побережье Азовского моря и «Садовые кварталы» рядом с территорией «Азовстали».
Колунов при этом занимает должность заместителя председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ. Этот комитет занимается в том числе анализом ситуации в жилищной сфере. Как отмечает «Вот Так», депутат должен был знать о многочисленных жалобах мариупольцев, которые после разрушения или сноса домов не смогли получить равноценное жилье. Антикоррупционный эксперт Илья Шуманов назвал ситуацию потенциальным конфликтом интересов: Колунов участвует в выработке решений в отрасли, где работает принадлежащий его семье бизнес.
Крупнейшим получателем кредитов непосредственно в Мариуполе стала компания «СУ-2007» кубанского банкира Виктора Бударина. По данным расследования, ей выделили около 19 млрд рублей на строительство более 170 тысяч кв. м жилья.
На втором месте — «ЮгСтройИнвест» ростовского девелопера Юрия Иванова: около 18,4 млрд рублей кредитов и почти 150 тысяч кв. м строящегося жилья. Летом 2026 года Иванов также подписал соглашение о строительстве жилья и инфраструктуры в Донецке и Макеевке с заявленным объемом инвестиций свыше 100 млрд рублей. Поэтому, предполагает «Вот Так», в ближайшие годы его компания может стать крупнейшим застройщиком на оккупированных территориях.
В пятерку крупнейших получателей кредитов в Мариуполе также вошли связанная с Евтушенковым РСК и воронежский застройщик «Проект Инвест» Николая Ступина. Среди других крупных игроков — «Антарес» Максима Радченко, «Трансюжстрой» Татьяны Антиповой, «Эволюция» Артема и Натальи Мартыновых, «Вертикаль ЮГ» Андрея Слащука и «Мирастрой», связанный с одним из крупнейших московских девелоперов Павлом Тё.
Всего, по подсчетам «Вот Так», российские государственные банки выделили на ипотечное строительство в Мариуполе не менее 61,4 млрд рублей. Издание оценивает возможную совокупную прибыль застройщиков от этих проектов более чем в 18 млрд рублей.
Еще больше жилья сейчас строится в оккупированной части Луганской области — почти 600 тысяч кв. м. Крупнейшим получателем кредитов там стала компания «Жилстройинвест» Вячеслава Семенкова: ей выделено около 18,9 млрд рублей на строительство 205 тысяч кв. м жилья в Луганске. Украинские журналисты ранее сообщали о возможных связях Семенкова с представителями ФСБ и окружением Леонида Пасечника.
Следом идет РСК с кредитами примерно на 17 млрд рублей. Еще 15,7 млрд рублей ПСБ, опорный банк российского Минобороны, выделил московской компании «Эверест» на строительство в Луганске жилого комплекса площадью около 136 тысяч кв. м.
До войны «Эверест» собственных крупных жилых комплексов не строил: компания занималась капитальным ремонтом и монтажными работами. Ее основал бывший начальник следственного управления МВД Калмыкии Бегали Нургушиев, ранее получивший условный срок по делу о превышении должностных полномочий. Сейчас компанией руководит его сын Булат.
Младший брат Булата, Азамат Нургушиев, работает в Администрации президента. По данным «Вот Так», еще в 2020 году он был помощником заместителя начальника Управления внешней политики АП, а сейчас занимает должность референта секретариата руководителя Администрации президента. Его бывший начальник Денис Агафонов возглавляет Экспертное управление АП, которое готовит аналитические материалы для Владимира Путина.
Выгода строительства на оккупированных территориях обеспечивается государственной поддержкой. До 2050 года там действует режим свободной экономической зоны: ее участники на десять лет освобождаются от налога на имущество и не платят федеральную часть налога на прибыль. Застройщики могут получать проектное финансирование примерно под 3% годовых и практически бесплатно арендовать землю без торгов.
По подсчетам «Вот Так», прибыльность отдельных проектов в Мариуполе может превышать 30%. Для сравнения: опрошенные изданием эксперты оценивают обычную рентабельность российского жилищного строительства примерно в 7–15%.
Курирует восстановление захваченных территорий вице-премьер Марат Хуснуллин. Он же возглавляет наблюдательный совет Фонда развития территорий, который предоставляет компаниям статус участника свободной экономической зоны и тем самым открывает доступ к льготам.
Среди получателей этих льгот оказались и давние знакомые Хуснуллина. Например, связанные с Павлом Тё структуры получили более 1 млрд рублей на строительство в центре Мариуполя. Ранее The Insider выяснил, что во время работы Хуснуллина в московской мэрии он и Тё неоднократно летали вместе на частном самолете во Францию. Евтушенков также много лет получал крупные московские госконтракты, а сам бизнесмен и Хуснуллин являются соседями по элитному Серебряному Бору.
Строительный бум происходит одновременно с массовым переделом собственности в Мариуполе. Дома, поврежденные или уничтоженные во время российского штурма города, сносились, а участки передавались под новые коммерческие жилые комплексы. Бывшим собственникам при этом предлагают компенсации до 70 тысяч рублей за квадратный метр, тогда как медианная стоимость нового жилья составляет около 170 тысяч рублей за метр.
Кроме того, российские власти признают «бесхозяйными» квартиры, которые владельцы не зарегистрировали в российском Росреестре. По подсчетам Русской службы BBC, к августу 2026 года на оккупированных территориях были конфискованы или внесены в списки на изъятие более 34 тысяч объектов, принадлежавших гражданам Украины, из них свыше 14 тысяч — в Мариуполе.