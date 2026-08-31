В Севастополе рынок загородного жилья практически упал до нуля. Риелторы впервые столкнулись с исчезновением и покупателей, и продавцов

В аннексированном Севастополе резко сократился спрос на недвижимость со стороны жителей других регионов России: если раньше они составляли около 80% покупателей, то сейчас — около 10%. За год общее количество сделок с недвижимостью упало примерно вдвое, а рынок загородных домов практически остановился. Об этом местному изданию ForPost рассказала член Российской гильдии риелторов и Ассоциации риелторов «Недвижимость Севастополя» Александра Гук.

Одной из главных причин падения спроса она назвала ухудшение ситуации с безопасностью на фоне войны и участившихся атак беспилотников.

«С 2022 года у нас и иногородние покупатели сократились в разы. Участившиеся атаки БПЛА за последний год очень сильно срезали иногородний рынок. Я не могу сказать, что их совсем нет. Но если раньше из 10 человек было 8 иногородних, то сейчас из 10 покупателей — один», — рассказала Гук.

Особенно сильно пострадал рынок загородной недвижимости, который обычно наиболее активен с апреля по октябрь. В 2026 году число сделок в этом сегменте упало практически до нуля. По словам риелтора, это происходит на фоне регулярных воздушных атак, а также проблем с бензином и электроэнергией.

«Загородная недвижимость стоит. По моим наблюдениям, застройщики прямо терпят бедствие, потому что много введено квадратных метров индивидуальных жилых домов, и по факту их уже отдают по себестоимости», — говорит Гук. По ее словам, часть застройщиков, зависевших от банковского кредитования, уже ушла с рынка.

Количество сделок со всей недвижимостью в Севастополе, по оценке Гук, сократилось на 50% по сравнению с прошлым годом. Одновременно примерно вдвое уменьшилось предложение: если год назад на одном из крупнейших сервисов объявлений выставлялось до семи тысяч объектов, то сейчас — около 3–3,5 тысячи.

Риелтор утверждает, что за 20 лет работы впервые наблюдает ситуацию, когда с рынка одновременно исчезли и покупатели, и продавцы. Часть местных жителей отложила планы по продаже небольших квартир и покупке более просторного жилья. Владельцы недвижимости, приехавшие из других регионов России, по ее словам, также покидают Севастополь.

«Наши материковые релоканты просто закрыли квартиры и уехали в другие регионы. Многие из них хотели бы продать жилье, но на фоне ситуации с безопасностью уехали. Люди в тревожном состоянии не хотят принимать какие-то важные решения для своей жизни».

При этом падение числа сделок пока не привело к снижению стоимости жилья. По оценке Гук, с начала года цены выросли примерно на 12%: если весной небольшую квартиру можно было купить за 4,5–5 млн рублей, сейчас самые дешевые предложения начинаются примерно с 5,5–5,8 млн.

Дальнейшую ситуацию на рынке риелтор напрямую связывает с ходом войны против Украины. По ее прогнозу, в случае появления перспектив переговоров спрос на недвижимость в Севастополе может резко восстановиться, а при сохранении нынешней ситуации рынок останется в стагнации.