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Атомный крейсер «Адмирал Нахимов» возвращают в строй после почти 30 лет ремонта стоимостью более 200 млрд рублей

The Insider
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Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» может вернуться в боевой состав ВМФ России до конца 2026 года после почти трех десятилетий простоя, ремонта и модернизации. Сейчас корабль завершает заводские и ходовые испытания, после чего должен пройти государственные испытания, сообщают российские СМИ.

Крейсер вошел в состав советского ВМФ в 1988 году под названием «Калинин». Уже в 1997 году, после всего девяти лет службы, он фактически отправился к месту ремонта, а официально был поставлен на ремонт на «Севмаше» в 1999 году. При этом непосредственно масштабная модернизация началась лишь в 2013-м.

В июне 2026 года «Адмирал Нахимов» впервые за 28 лет вышел в море на заключительные ходовые испытания. Главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев заявлял, что корабль должен вернуться в состав флота до конца года.

В ходе модернизации крейсер практически полностью перевооружили, утверждают российские пропагандистские СМИ. Вместо 20 противокорабельных ракет «Гранит» он получил 80 универсальных пусковых ячеек для крылатых ракет «Калибр», противокорабельных «Ониксов» и гиперзвуковых «Цирконов». Российские СМИ также утверждают, что на корабле установлены 96 ячеек для зенитных ракет. Таким образом, после возвращения в строй «Адмирал Нахимов» станет одним из наиболее тяжеловооруженных надводных кораблей российского флота.

Стоимость многолетней модернизации официально не раскрывалась. ТАСС в 2023 году называл сумму свыше 200 млрд рублей.

При этом целесообразность столь длительной и дорогостоящей модернизации одного советского корабля вызывает вопросы у военных обозревателей. За время работ Россия направляла дефицитные мощности верфей, квалифицированных специалистов и другие ресурсы на восстановление единственного корпуса, в то время как российское военное судостроение испытывает серьезные ограничения.

Также вызывает вопрос, насколько такой большой и дорогой корабль защищен в современной войне, где все большую роль играют гораздо более дешевые противокорабельные ракеты и морские дроны. Если крейсер будет уничтожен, вместе с ним будет потеряно и большое количество размещенного на нем вооружения.

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