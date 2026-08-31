Маск готов разрешить Украине использовать дроны со Starlink для ударов по территории России, необходимо решение Белого дома — FT

Илон Маск ранее говорил бывшему министру обороны Украины Михаилу Фëдорову, что готов разрешить использование оснащенных Starlink украинских беспилотников для ударов по целям на территории России. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с содержанием их разговоров.

При этом, по словам собеседников FT, Маск подчеркивал, что окончательное решение носит политический характер и должно быть принято Белым домом.

Президент Украины Владимир Зеленский добивается разрешения использовать беспилотники со Starlink для ударов по российским пусковым установкам баллистических ракет на расстоянии до 200 км от границы. Фëдоров в разговоре с FT заявил, что такая возможность, вероятно, могла бы существенно повлиять на ситуацию на фронте.

Сам Фëдоров отказался раскрывать содержание своих разговоров с Маском. Он также не сообщил, планирует ли встретиться с ним во время нынешней поездки в США, однако отметил, что продолжает поддерживать тесный контакт с предпринимателем. Маск и SpaceX на запрос FT о комментарии не ответили.

Фëдоров также заявил изданию, что считает наращивание украинских дальних ударов по России наиболее реалистичным способом заставить Владимира Путина закончить войну:

«Нам нужно больше реактивных дронов, нам нужны дешевые ракеты, нам нужны ракеты с искусственным интеллектом. Никакого другого диалога с Путиным вести невозможно. Он понимает только силу».