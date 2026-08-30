У первых насекомых было больше шести ног. Ученые нашли переходные формы возрастом до 405 млн лет

У Chosha praecursor было три пары обычных ходильных ног в средней части тела — как у современных насекомых, — а также характерные для них яйцеклад, длинный хвостовой отросток и одна пара усиков. Но на брюшке располагалось еще несколько пар многосегментных конечностей — черта, свойственная скорее ракообразным. Некоторые из них расширялись на концах и напоминали весла. Авторы исследования предполагают, что они могли использоваться для передвижения в воде или выполнять функцию жабр.

Исследователи повторно изучили еще три ранее найденные окаменелости с дополнительными конечностями или их подобиями. Самая древняя из них — Leverhulmia из Шотландии возрастом около 405 млн лет, которую прежде считали родственником многоножек. Еще два экземпляра были найдены в Иллинойсе и жили примерно на 100 млн лет позже. Анализ позволил авторам отнести эти формы к ранним насекомым и показал, что их строение было значительно разнообразнее, чем у современных представителей класса.

Находки также помогают объяснить, как предки насекомых, которыми были водные ракообразные, перешли к жизни на суше. Наличие у ранних насекомых одновременно сухопутных и, вероятно, водных конечностей указывает, что этот процесс мог быть постепенным и включать полуводный этап. В дальнейшем дополнительные конечности на брюшке исчезли, а одна из ветвей ранних насекомых дала начало современным группам — от жуков и пчел до бабочек.

Палеонтолог и энтомолог Американского музея естественной истории Дэвид Гримальди, не участвовавший в исследовании, считает, что работа «очень существенно меняет» представления о происхождении насекомых. Их ранняя история до сих пор остается плохо изученной из-за крайне малого количества сохранившихся окаменелостей.