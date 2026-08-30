У первых насекомых было больше шести ног. Ученые нашли переходные формы возрастом до 405 млн лет

Первые насекомые могли иметь значительно больше шести ног, а переход их предков из воды на сушу происходил постепенно. К такому выводу пришли палеонтологи, повторно изучив четыре необычные окаменелости возрастом от 405 до примерно 300 млн лет. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.
Главной находкой стал новый вид Chosha praecursor, живший около 324 млн лет назад. Его окаменелость нашли в Техасе еще в 1985 году и первоначально приняли за останки молодого ракообразного. Один из авторов новой работы, палеонтолог Кембриджского университета Эрик Тихелка, спустя десятилетия обнаружил изображение образца в старой научной книге, разыскал саму окаменелость в коллекции Музея естественной истории Сан-Диего и исследовал ее с помощью поляризованного света. Это позволило разглядеть детали строения, которые прежде оставались незамеченными.
У Chosha praecursor было три пары обычных ходильных ног в средней части тела — как у современных насекомых, — а также характерные для них яйцеклад, длинный хвостовой отросток и одна пара усиков. Но на брюшке располагалось еще несколько пар многосегментных конечностей — черта, свойственная скорее ракообразным. Некоторые из них расширялись на концах и напоминали весла. Авторы исследования предполагают, что они могли использоваться для передвижения в воде или выполнять функцию жабр.
Исследователи повторно изучили еще три ранее найденные окаменелости с дополнительными конечностями или их подобиями. Самая древняя из них — Leverhulmia из Шотландии возрастом около 405 млн лет, которую прежде считали родственником многоножек. Еще два экземпляра были найдены в Иллинойсе и жили примерно на 100 млн лет позже. Анализ позволил авторам отнести эти формы к ранним насекомым и показал, что их строение было значительно разнообразнее, чем у современных представителей класса.
Находки также помогают объяснить, как предки насекомых, которыми были водные ракообразные, перешли к жизни на суше. Наличие у ранних насекомых одновременно сухопутных и, вероятно, водных конечностей указывает, что этот процесс мог быть постепенным и включать полуводный этап. В дальнейшем дополнительные конечности на брюшке исчезли, а одна из ветвей ранних насекомых дала начало современным группам — от жуков и пчел до бабочек.
Палеонтолог и энтомолог Американского музея естественной истории Дэвид Гримальди, не участвовавший в исследовании, считает, что работа «очень существенно меняет» представления о происхождении насекомых. Их ранняя история до сих пор остается плохо изученной из-за крайне малого количества сохранившихся окаменелостей.