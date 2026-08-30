Исландцы отказались возобновлять переговоры о вступлении в ЕС. Против проголосовали 52,5%

Жители Исландии на референдуме отказались от возобновления переговоров о вступлении страны в Евросоюз. После подсчета почти всех бюллетеней против продолжения переговоров проголосовали 52,5% избирателей, за — 47,5%.

На референдум был вынесен вопрос о возобновлении переговоров с Брюсселем. Согласно решению Национальной избирательной комиссии, голосование носит консультативный характер. В случае победы сторонников переговоров окончательные условия вступления предполагалось вынести на второй референдум.

Результаты заметно различались между столицей и остальной страной. В двух округах Рейкьявика большинство поддержало переговоры — 57,5% и 54,5%. В Северо-Западном округе против выступили 62,9%, в Северо-Восточном — 61,2%, в Южном — 60,5%. Главными опасениями противников вступления в ЕС были возможная потеря контроля над рыбными ресурсами, сельским хозяйством и другими природными ресурсами.

Премьер-министр Исландии Криструн Фростадоуттир заявила, что в случае победы противников переговоров процесс вступления в ЕС как минимум не будет возобновлен, пока она возглавляет нынешнее правительство. Перед голосованием опросы показывали практически равное соотношение сторон. Последний опрос Maskína давал сторонникам переговоров 50,4%, а противникам — 49,6%.

Исландия подала заявку на вступление в Евросоюз в 2009 году после мирового финансового кризиса. Переговоры начались год спустя, однако в 2013 году новое евроскептическое правительство их приостановило. Страна при этом остается членом Европейской экономической зоны и Шенгенского соглашения и имеет доступ к единому рынку ЕС, но не участвует в принятии решений внутри союза. Агентство Reuters отмечает, что сторонники членства связывали его в том числе с возможностью перехода на евро, снижением процентных ставок и усилением безопасности, тогда как противники делали акцент на суверенитете и контроле над рыболовством.