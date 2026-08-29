США получат контроль над 65 млрд баррелей венесуэльской нефти. Трамп назвал это «крупнейшей нефтяной сделкой в истории»

США получат контроль над разработкой 17 нефтяных месторождений Венесуэлы с доказанными запасами более 65 млрд баррелей. О заключении соглашения объявил президент США Дональд Трамп, назвав его «крупнейшей нефтяной сделкой в мировой истории». Власти Венесуэлы подтвердили соглашение.

По словам Трампа, США получат «мажоритарный контроль» над более чем 65 млрд баррелей доказанных запасов нефти. Это больше всех нынешних доказанных запасов самих Соединенных Штатов: на конец 2024 года они составляли около 46 млрд баррелей. Трамп утверждает, что сделка более чем удвоит американские нефтяные резервы и в перспективе позволит снизить цены на бензин.

65 млрд баррелей составляют примерно пятую часть всех доказанных нефтяных запасов Венесуэлы. По данным Управления энергетической информации США, они оцениваются примерно в 303 млрд баррелей — это крупнейшие запасы нефти в мире. При этом значительная их часть представляет собой сверхтяжелую нефть пояса Ориноко, добыча и переработка которой требуют дорогостоящей инфраструктуры.

Временная президент Венесуэлы Делси Родригес сообщила, что соглашение предусматривает разработку 17 стратегических месторождений частными операторами. Каракас рассчитывает привлечь более $100 млрд инвестиций и получить свыше $209 млрд налоговых поступлений.

США при этом не станут непосредственно владельцами венесуэльских месторождений. Как пишет Associated Press со ссылкой на американского чиновника, предполагается создать новую компанию совместно с частным оператором. Власти Венесуэлы предоставят ей права на разработку месторождений на 100 лет, а американская сторона получит 55% контроля. Эта доля будет состоять из участия в компании и права покупать добытую нефть по себестоимости.

Название частного партнера официально пока не раскрывается. The Washington Post пишет, что одним из ключевых участников проекта является венесуэльский бизнесмен Алехандро Бетанкур. Как отмечает американская газета, некоторые из 17 месторождений практически лишены необходимой инфраструктуры, а для начала масштабной добычи потребуются многомиллиардные инвестиции.

Госсекретарь США Марко Рубио написал, что соглашение обеспечит США «стабильные запасы и дешевую нефть» в Западном полушарии, а Венесуэле принесет около $100 млрд частных инвестиций и тысячи рабочих мест.

Несмотря на крупнейшие в мире запасы, Венесуэла добывает относительно мало нефти. В начале 2026 года объем составлял около 1,1 млн баррелей в сутки — примерно 1% мировой добычи. Для сравнения, в 1970-х годах страна добывала около 3,5 млн баррелей в сутки. Нефтяная отрасль десятилетиями страдала от недостатка инвестиций, деградации инфраструктуры и международных санкций.

После захвата Николаса Мадуро американскими военными в январе власти Венесуэлы возглавила бывший вице-президент Делси Родригес. Уже в конце января она подписала реформу нефтяного законодательства, которая ослабила государственную монополию и открыла отрасль для частных инвестиций. До этого нефтяной сектор Венесуэлы более двух десятилетий последовательно переводился под контроль государства при Уго Чавесе и Николасе Мадуро.

При этом обещанное Трампом снижение цен на бензин вряд ли произойдет быстро. Для существенного наращивания добычи на многих венесуэльских месторождениях потребуется восстановить скважины, трубопроводы, электросети и другую инфраструктуру.