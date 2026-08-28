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Новости

Массовый отлёт кукушек произойдет в сентябре в Москве

The Insider
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Первые кукушки уже начали покидать Москву и Подмосковье, а основной период их миграции придется на сентябрь. Об этом ТАСС рассказал начальник отдела охраны и мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования Азамат Кунафин.

Кукушки улетают на зимовку одними из первых среди перелетных птиц — обычно в конце августа или начале сентября. Раньше них столичный регион покидают только стрижи.

При этом массовых стай кукушек увидеть не получится: эти птицы мигрируют поодиночке, поэтому их отлет занимает продолжительное время. На сроки миграции влияют местные погодные условия и глобальные изменения климата, отметил Кунафин.

После кукушек на зимовку отправляются соловьи и мухоловки. Славки и камышовки могут оставаться в Москве до середины октября, а скворцы — до начала ноября.

Обыкновенная кукушка занесена в Красную книгу Москвы. В столице она встречается, в частности, в национальном парке «Лосиный Остров», Битцевском лесу, ТиНАО, ландшафтном парке «Митино» и Строгине.

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