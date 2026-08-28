Крипта, букмекеры и ИИ дали больше половины корпоративных денег на грядущие выборы в США. Компании уже вложили рекордные $646 млн

Американские корпорации уже направили $646 млн инвестиций на промежуточные выборы 2026 года. Более половины этой суммы дали криптовалютный бизнес, букмекеры и компании, связанные с ИИ и дата-центрами.

Расходы бизнеса достигли рекордного уровня за несколько месяцев до дня голосования, подсчитала американская некоммерческая организация Public Citizen на основе данных Федеральной избирательной комиссии США (FEC) и OpenSecrets. Нынешняя сумма на 40% превышает $461 млн, которые корпорации потратили за весь президентский избирательный цикл 2024 года, и более чем втрое больше суммы, потраченной на предыдущих промежуточных выборах 2022 года.

Особенно резко выросло политическое финансирование со стороны трех отраслей. Криптовалютные компании перечислили $206 млн, онлайн-букмекеры — $76 млн, Big Tech и другие компании, заинтересованные в развитии искусственного интеллекта и дата-центров, — еще $62 млн. Вместе это $344 млн, или 53% всех учтенных в исследовании корпоративных денег.

Один из крупнейших новых игроков — super PAC Win for America, ориентированный на интересы индустрии онлайн-ставок. За второй квартал его финансирование выросло сразу на 70%: с $43 млн до $72 млн. DraftKings внес $14,5 млн, FanDuel — $7,5 млн, bet365 — $5,5 млн. DraftKings и FanDuel начинали с сервисов фэнтези-спорта, а теперь входят в число крупнейших операторов легальных спортивных ставок и онлайн-казино в США. Британская bet365 работает в сфере онлайн-ставок и азартных игр и насчитывает более 120 млн клиентов по всему миру.

Крупные суммы получил и связанный с Дональдом Трампом MAGA Inc. Во втором квартале компании перечислили этому политическому комитету еще около $17 млн. Из них $10 млн дала Gemini — криптовалютная платформа братьев-миллиардеров Тайлера и Кэмерона Уинклвоссов. Еще $5 млн поступили от табачной Reynolds American, американского подразделения British American Tobacco, а $1 млн — от GEO Group. Эта компания управляет тюрьмами, центрами содержания под стражей и реабилитационными учреждениями, а также занимается электронным мониторингом. Общие поступления MAGA Inc. к концу июля достигли почти $401 млн.

Еще $20 млн Koch Inc. перечислила Americans for Prosperity — политической структуре, связанной с семьей Кох. Koch — одна из крупнейших частных компаний США с бизнесом в энергетике, промышленности, технологиях, недвижимости и других отраслях. Сама компания оценивает свою годовую выручку более чем в $125 млрд.



В результате только нынешняя кампания уже обеспечила 38% от всех $1,7 млрд корпоративных расходов такого типа, зафиксированных с 2010 года. Именно тогда Верховный суд США вынес решение по делу Citizens United v. FEC, после которого были отменены ограничения на независимые политические расходы корпораций и профсоюзов. Запрет на прямые корпоративные пожертвования кандидатам при этом сохранился.

Деньги, согласно исследованию, в основном идут через super PAC — политические комитеты, которые могут получать неограниченные суммы от компаний, частных лиц, профсоюзов и других PAC. Они не могут передавать эти деньги непосредственно кандидатам или координировать с ними расходы, но могут самостоятельно тратить их, например, на агитацию за или против кандидатов.