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Новости

Википедия перестала открываться у части россиян. Глобального сбоя у сервиса не зафиксировано

The Insider
Yves Herman / Reuters

Yves Herman / Reuters

Страницы Википедии перестали загружаться у части пользователей в России в ночь на 28 августа. Сайт либо не отвечает, либо остается на бесконечной загрузке. Первые жалобы появились около 01:15, свидетельствуют данные сервиса мониторинга сбоев Detector404.

Сообщения поступают из нескольких субъектов, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Карелии, Адыгеи и Хакасии, а также из Московской, Калининградской, Новосибирской, Челябинской, Нижегородской, Рязанской и Ярославской областей. География отличается у разных сервисов и меняется по мере поступления новых жалоб. К утру число обращений на «Сбой.рф» достигло нескольких десятков.

В некоторых сетях Википедия не открывается, однако начинает работать после подключения к VPN или смены сети. Недоступность сайта также подтвердили корреспонденты РБК и «Чемпионата».

Глобальная инфраструктура Wikimedia продолжает работать штатно. На официальной странице состояния сервисов все системы отмечены как доступные, неполадок 28 августа не обнаружено. Предыдущий глобальный сбой произошел 25 августа и был устранен в тот же день.

Сообщений о введении новых ограничений в отношении Википедии Роскомнадзор к моменту выхода этой новости не публиковал. В Wikimedia Foundation также пока не комментировали происходящее. Причина проблем с доступом остается неизвестной.

Российские власти уже несколько лет требуют от Википедии удалить материалы о войне в Украине. В 2022 году Wikimedia Foundation обжаловала штрафы, назначенные из-за статей о российском вторжении. В мае 2025 года в Роскомнадзоре утверждали, что неудаленными остаются 232 материала, включая 133 публикации о войне.

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