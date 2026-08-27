На физика-ядерщика из Обнинска, уже осужденного за передачу данных ученому из США, завели дело о госизмене

В отношении бывшего старшего научного сотрудника Физико-энергетического института (ФЭИ) в Обнинске Евгения Рожихина возбудили уголовное дело о госизмене. Карточку дела на сайте Калужского областного суда обнаружила «Медиазона». Что именно вменяют ученому, неизвестно.

В сентябре 2025 года Рожихина приговорили к четырем годам колонии общего режима по обвинению в передаче некой информации одной из национальных лабораторий США. По версии ФСБ, российский ученый «передал сотруднику Национальной лаборатории США полученную в ходе исполнения международного контракта научно-техническую информацию, которая содержала данные о характеристиках энергетической установки. Информация могла быть использована при создании оружия массового поражения и в отношении нее установлен экспортный контроль».

Первое дело против Рожихина было возбуждено по статье о незаконном экспорте или передаче товаров и технологий, в отношении которых установлен экспортный контроль (ч.3 ст.189 УК РФ).

Евгений Рожихин был соавтором исследования о работе реакторов на быстрых нейтронах — реакторы такого типа использовались ФЭИ со времен СССР. В 2019 году он был выбран на должность сотрудника по организации расчетов на супер-электронно-вычислительной машине лаборатории № 11 отдела ядерной энергетики (ОЯЭ).