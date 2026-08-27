Проректора МГИМО Наталью Кузьмину и ее сына объявили в розыск по делу о мошенничестве

Проректор МГИМО по финансово-экономическим вопросам Наталья Кузьмина и ее сын Энвер были объявлены в розыск по уголовному делу о мошенничестве. Об этом сообщило издание РБК.

Как уточнила «Медиазона», оба фигуранта числятся в розыске с 5 августа.

По данным источников РБК, Кузьмину и ее сына подозревают в организации мошеннической схемы с нежилыми помещениями в элитном ЖК Knightsbridge Private Park в московских Хамовниках. По данным источников РБК, фигуранты дела организовали схему, с помощью которой около 80 нежилых помещений, предназначенных для эксплуатации элитного комплекса Knightsbridge Private Park и инженерной инфраструктуры, были оформлены в частную собственность. Они должны были принадлежать всем собственникам дома. После этого Кузьмина с сыном начали распоряжаться этими помещениями и отчуждать их.

История длится уже несколько лет. После того как товарищество собственников недвижимости «Дом на Ефремова» сменило управляющую компанию «Реставрация-Н+», которую связывают с сыном Кузьминой, выяснилось, что часть общих помещений оформлена на частных лиц. В 2023 году Хамовнический районный суд Москвы признал объекты общей собственностью владельцев помещений ЖК. По информации РБК, Кузьмины находятся за границей и не признают вины. Дело ведет Главное следственное управление МВД по Москве.

В 2019 году журналисты Илья Азар, Ксения Лученко и Александра Парушина опубликовали статьи о причастности семьи Кузьминых к рейдерским захватам и незаконному сносу зданий в Хамовниках. В ответ семья проректора МГИМО подала на журналистов в Хамовнический суд Москвы иск о защите чести и достоинства. Журналисты проиграли дело, и в конце того же года суд взыскал с них 1,2 млн рублей.

Сейчас страница с профилем Натальи Кузьминой удалена с сайта МГИМО.