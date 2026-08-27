В Севастополе школы и детсады обязали за свой счет оборудовать укрытия для детей в подвалах

Школы и детские сады в аннексированном Севастополе должны самостоятельно оборудовать укрытия для детей и оплачивать необходимые работы из своих текущих бюджетов. Дополнительного финансирования на эти цели власти не выделили, сообщает местное издание ForPost со ссылкой на департамент образования города.

С 1 сентября школы и детские сады Севастополя должны вернуться к обычному очному режиму работы. Переводить школьников на дистанционное обучение власти не планируют. На фоне продолжающихся атак в образовательных учреждениях укрепляют окна бронепленкой и готовят помещения, в которых дети и сотрудники должны укрываться во время воздушной тревоги.

В качестве укрытий разрешено использовать подвалы, а также помещения с минимальным количеством окон или без них — коридоры, спортивные залы и комнаты с глухими стенами. Планы укрытий и алгоритмы действий во время тревоги, как утверждает департамент образования, согласованы с департаментом общественной безопасности и другими профильными ведомствами.

При этом часть школьных подвалов, отведенных под укрытия, оказались не приспособлены для длительного пребывания детей. Как пишет ForPost, в некоторых из них бетонные полы, нет скамеек и стульев, помещения сильно запылены. В ряде школ обустройством таких помещений занялись сами родители: они проводят уборку и собирают деньги на лавочки, стулья и напольное покрытие.

В департаменте образования заявили, что обязанность содержать укрытия в чистоте, оборудовать места для сидения, создавать запасы воды и медикаментов и обеспечивать пожарную безопасность лежит на самих образовательных учреждениях. При этом отдельного финансирования на подготовку укрытий не предусмотрено.

Школам и детсадам предложено оплачивать необходимые работы из уже имеющихся текущих бюджетов. Власти также заявили, что родители могут добровольно помогать в обустройстве укрытий.

В соседнем аннексированном Крыму школы также планируют начать учебный год в очном формате. При отключениях электричества продолжительность уроков в начальных классах предполагается сокращать до 30 минут, а горячее питание заменять сухими пайками.