Песков заявил о продвижении российской армии. В августе ВСУ отбили больше территории, чем заняли войска РФ — анализ The Insider

России не нужна военная эскалация, поскольку российская армия и без нее продолжает продвигаться в Украине, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя Bloomberg информацию агентства о возможном усилении российских ударов по Украине.

«Украина пытается наносить удары по нашей экономической инфраструктуре, нашей торговой инфраструктуре, тем самым вызывая ответные меры с нашей стороны, и это будет жесткий ответ. Но если вы говорите о военной эскалации, то нам это просто не нужно, потому что мы все равно продвигаемся вперед», — сказал Песков.

Так он прокомментировал публикацию Bloomberg о том, что Кремль готовится к возможной эскалации ударов по Украине, поскольку считает мирные переговоры зашедшими в тупик. По данным источников агентства, Москва рассматривает усиление ударов обычными баллистическими ракетами по Киеву, в том числе по центру украинской столицы, и инфраструктурным объектам в других городах.

Данные украинского OSINT-проекта DeepState при этом показывают, что российские войска действительно продолжают захватывать украинские территории, однако в 2026 году темпы продвижения резко снизились, проанализировал The Insider.

По состоянию на 25 августа под российским контролем, согласно карте DeepState, находилось около 116,9 тысячи кв. км, или 19,4% территории Украины.

Согласно годовой статистике проекта, за 2026 год площадь контролируемой Россией территории увеличилась примерно на 787 кв. км, что соответствует около 0,13% всей территории Украины в международно признанных границах. Для сравнения: за 2025 год российские войска увеличили контролируемую площадь примерно на 4,3 тысячи кв. км, а за 2024-й — на 3,3 тысячи кв. км.

Таким образом, в 2025 году Россия в среднем захватывала около 11,9 кв. км территории в сутки, тогда как в 2026 году по состоянию на 25 августа — около 3,3 кв. км в сутки. Средний темп продвижения снизился примерно в 3,6 раза.

Помесячные данные также свидетельствуют о замедлении наступления. В январе 2026 года ВС РФ увеличили контролируемую территорию примерно на 245 кв. км, в феврале — на 126 кв. км, в марте — на 160 кв. км, в апреле — на 141 кв. км. В мае прирост сократился до 14 кв. км, в июне составил 84 кв. км, а в июле — около 36 кв. км.

В августе DeepState пока фиксирует отрицательный для России баланс: по состоянию на 25 августа площадь контролируемой российскими войсками территории была примерно на 18,6 кв. км меньше, чем в конце июля.

При этом нынешние темпы всë еще выше, чем в 2023 году, когда линия фронта практически не менялась: по итогам того года площадь российской оккупации, согласно статистике DeepState, увеличилась примерно на 187 кв. км.