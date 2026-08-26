Билл Гейтс предложил создать «заповедник человеческого труда» и обложить налогом ИИ и роботов

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс опубликовал большое эссе о последствиях стремительного развития искусственного интеллекта. Он описал основные угрозы новой технологии и предложил меры, которые должны смягчить переход к эпохе ИИ.

Гейтс предложил заранее закрепить часть профессий исключительно за людьми. Эту область он назвал Human Reserved — по аналогии с природными заповедниками, которые общество сознательно защищает от застройки. Одновременно бизнесмен выступил за введение налогов на роботов и токены, которые используются ИИ-моделями при обработке запросов.

По его словам, нынешняя налоговая система сама подталкивает компании заменять сотрудников машинами. При найме человека работодатель платит налоги с фонда оплаты труда, тогда как покупку робота часто можно списать как расходы. Новый налог должен немного замедлить автоматизацию и профинансировать переобучение потерявших работу людей и расширение социальной поддержки.

Гейтс считает, что некоторые профессии следует полностью сохранить за людьми, а в других внедрять ИИ постепенно, в течение нескольких лет или десятилетий. В частности, человек должен оставаться главным в образовании, психотерапии и уходе за пожилыми. В качестве примера он приводит сообщение пациенту о неизлечимой болезни: технически это способен сделать робот, но поручать ему такую задачу не следует.

При этом готового перечня защищенных профессий Гейтс не предлагает. По его словам, странам предстоит решить, какие занятия требуют человеческого участия, как контролировать соблюдение ограничений и что делать с международной торговлей, если в одном государстве товары разрешат производить роботам, а в другом — нет. Правила также могут различаться: например, Япония из-за старения населения и нехватки работников может активнее использовать роботов для ухода за пожилыми.