Билл Гейтс предложил создать «заповедник человеческого труда» и обложить налогом ИИ и роботов

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс опубликовал большое эссе о последствиях стремительного развития искусственного интеллекта. Он описал основные угрозы новой технологии и предложил меры, которые должны смягчить переход к эпохе ИИ.
Гейтс предложил заранее закрепить часть профессий исключительно за людьми. Эту область он назвал Human Reserved — по аналогии с природными заповедниками, которые общество сознательно защищает от застройки. Одновременно бизнесмен выступил за введение налогов на роботов и токены, которые используются ИИ-моделями при обработке запросов.
По его словам, нынешняя налоговая система сама подталкивает компании заменять сотрудников машинами. При найме человека работодатель платит налоги с фонда оплаты труда, тогда как покупку робота часто можно списать как расходы. Новый налог должен немного замедлить автоматизацию и профинансировать переобучение потерявших работу людей и расширение социальной поддержки.
Гейтс считает, что некоторые профессии следует полностью сохранить за людьми, а в других внедрять ИИ постепенно, в течение нескольких лет или десятилетий. В частности, человек должен оставаться главным в образовании, психотерапии и уходе за пожилыми. В качестве примера он приводит сообщение пациенту о неизлечимой болезни: технически это способен сделать робот, но поручать ему такую задачу не следует.
При этом готового перечня защищенных профессий Гейтс не предлагает. По его словам, странам предстоит решить, какие занятия требуют человеческого участия, как контролировать соблюдение ограничений и что делать с международной торговлей, если в одном государстве товары разрешат производить роботам, а в другом — нет. Правила также могут различаться: например, Япония из-за старения населения и нехватки работников может активнее использовать роботов для ухода за пожилыми.
Еще одним шагом должно стать создание новых государственных органов, которые будут координировать регулирование ИИ сразу в сферах занятости, образования, налогов, энергетики, выборов, здравоохранения, безопасности и правоохранительной деятельности. Параллельно Гейтс предлагает учредить международную организацию по контролю за ИИ. Она могла бы объединить элементы системы инспекций ядерных вооружений, правил международной авиации и соглашений по защите озонового слоя.
Гейтс полагает, что ИИ в течение одного десятилетия затронет юриспруденцию, клиентскую поддержку, медицину, программирование и промышленность. Одними из первых могут исчезнуть должности начального и среднего уровня, а новые профессии потребуют продолжительного обучения. «Умные» роботы, по его прогнозу, уже к концу десятилетия начнут конкурировать с людьми в строительстве и гостиничном бизнесе.
Помимо массовой потери работы, Гейтс называет еще две главные угрозы. ИИ упростит проведение кибератак, создание биологического оружия, мошенничество, слежку и распространение дипфейков. Кроме того, зависимость от ИИ-собеседников может помешать развитию детей, заменить человеческие отношения и ослабить способность критически мыслить.
Сам Гейтс признался, что поддержал бы реалистичный план глобального замедления разработки ИИ, однако не считает его возможным из-за экономической и геополитической конкуренции. Поэтому он призывает начать подготовку, не дожидаясь начала резкого роста безработицы. По его мнению, без вмешательства государства автоматизация оставит меньше хороших рабочих мест, а ее основные выгоды достанутся небольшой группе людей.