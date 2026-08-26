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Новости

Российского тревел‑блогера задержали в Индонезии за съемку митинга папуасских активистов, которых власти считают сепаратистами

The Insider
Александр Потоцкий. Фото: Instagram

Александр Потоцкий. Фото: Instagram

Власти Индонезии задержали 39-летнего гражданина России за съемку демонстрации Национального комитета Западной Папуа — организации, выступающей за право на самоопределение жителей провинции Папуа на острове Новая Гвинея. Как сообщает миграционная служба Индонезии, акция проходила 15 августа в городе Вамена.

В официальном сообщении приводятся только инициалы задержанного — А.П. Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщает, что речь идет о тревел-блогере Александре Потоцком. Близкие блогера подтвердили, что он находится в миграционной тюрьме.

«Эта деятельность [съемка политической акции] была признана несовместимой с целью и назначением туристической визы, которой он обладал», — говорится в сообщении миграционной службы. Отмечается, что задержанный планировал публиковать снятый материал в социальных сетях, таких как Instagram и YouTube. 

«Информация о планах А.П. присутствовать на акции появилась в социальных сетях, что способствовало привлечению международного внимания к демонстрациям в Вамене. В электронных устройствах А.П. полицейские обнаружили также предложения о контрактах на фото- и видеосъемку».

Cогласно данным миграционной службы, в прошлом россиянин посещал Папуа около 10 раз, причем частота визитов увеличилась в период с 2024-го по 2026 год. В этот раз он прилетел в Индонезию 3 июля по туристической визе, действующей до 31 августа.

Последний пост Потоцкого в Instagram посвящен инциденту, который, по его словам, произошел 8 августа на ежегодном фестивале племен Долины Балием (Папуа). Как пишет блогер, вооруженные люди открыли огонь.

«Это самый известный фестиваль в Папуа, на который съезжаются туристы и фотографы со всего мира. Боевики неслучайно выбрали место и время для атаки. Когда раздались первые выстрелы, было ничего не понятно: кто и откуда стреляет, что вообще происходит и что делать».

Потоцкий также ведет YouTube-канал «Планета людей», большинство видео там посвящены Индонезии, в частности жизни папуасов. 

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