Госдепартамент США приостановил рассмотрение заявлений на иммиграционные визы по всему миру

Администрация президента США Дональда Трампа решила временно прекратить рассмотрение заявлений на иммиграционные визы. Об этом сообщила газета The Financial Times (FT) со ссылкой на Госдепартамент. В ведомстве такой шаг объяснили необходимостью «углубленного обучения» консульских сотрудников: им поставлена задача отсеивать заявителей, которые могут «стать обузой» для американского общества.

Заявители, у которых уже были назначены собеседования в посольствах и консульствах США, получили электронные письма с уведомлениями о переносе визитов в дипучреждения, отметила газета. При этом в Госдепе не уточнили, насколько затянется процесс обучения консульских сотрудников и когда возобновится прием соискателей. В комментарии FT неназванный представитель Госдепартамента заявил:

«Более процветающая Америка подразумевает гарантию того, что соискатели на визы с высокой вероятностью не станут обузой для общества и не попадут в зависимость от американских социальных пособий, предназначенных для нуждающихся граждан».

Для этого, по его словам, необходимо «гарантировать, что каждый консульский сотрудник полностью подготовлен к всесторонней и последовательной оценке каждого заявителя». Иммиграционный адвокат Брайан Симмонс в комментарии FT заявил, что многие из заявителей «уже потратили тысячи долларов и полностью перекроили свои планы, чтобы успеть на назначенные собеседования, но в последний момент их записи отменили».

Пауза в выдаче иммиграционных виз последовала за решением окружного судьи Джаннет Варгас. Неделей ранее она отменила введенный Трампом запрет на прием заявок от иммигрантов из 75 преимущественно бедных стран, среди которых были россияне и белорусы. По мнению администрации, велика вероятность, что граждане этих государств после прибытия в США запросят социальную помощь. По мнению Варгас, подобная практика отказов в визах — это дискриминация по признаку гражданства, что противоречит закону об иммиграции 1965 года.

Ранее на этой неделе, как сообщило агентство Associated Press (AP), администрация Трампа начала подготовку к аннулированию выданных с 2016-го по 2026 год деловых виз В1 и туристических В2 у иностранцев, запросивших убежище в США. Инициатива может затронуть до 200 тысяч человек и стать самым массовым отзывом виз в американской истории.