Науседа предоставил гражданство Литвы десяткам уроженцев России и Беларуси на фоне ужесточения ограничений для граждан этих стран

Президент Литвы Гитанас Науседа 21 августа подписал 30 декретов, касающихся предоставления и возвращения литовского гражданства. Гражданство получили 276 человек, еще десяти вернули ранее утраченное. Среди них — 78 уроженцев России и 32 уроженца Беларуси.

При этом большинство выходцев из этих двух стран получили гражданство не по литовскому происхождению, отмечает «Волна / Литва». В обычном порядке гражданство предоставили 211 людям: 151 — путем натурализации, еще 60 — по семейным основаниям, главным образом через брак с гражданином Литвы. Среди них 58 человек родились в России и 29 — в Беларуси. Эти процедуры сами по себе не предполагают наличия литовских корней.

Еще 65 человек получили гражданство в упрощенном порядке на основании литовского происхождения, в том числе 18 уроженцев России и трое уроженцев Беларуси. Двум родившимся в России вернули ранее утраченное литовское гражданство.

Таким образом, гражданство Литвы впервые получили 76 уроженцев России и 32 уроженца Беларуси, причем 87 из этих 108 человек — в обычном порядке, а не на основании литовского происхождения.

По словам предпринимателя и общественного деятеля Виктора Воронцова, среди получивших гражданство по августовским декретам есть выходцы из России, прожившие в Литве 15–18 лет. Всего в списках 286 человек — 158 женщин и 128 мужчин. Медианный возраст составляет 41 год. Самому младшему три года, самому старшему — 82; 15 человек несовершеннолетние.

В президентских декретах указаны страна рождения и нынешнее место жительства заявителей, однако не их гражданство до получения литовского. Поэтому из документов нельзя сделать вывод, что все родившиеся в России или Беларуси на момент подачи заявления являлись гражданами этих стран.

Решение примечательно на фоне миграционной политики Литвы после российского вторжения в Украину. В стране действуют специальные ограничения в отношении граждан России и Беларуси, в том числе ограничения на получение виз и электронного резидентства, а россияне подвергаются дополнительным проверкам при пересечении внешней границы ЕС. Для граждан России также ограничена возможность приобретения недвижимости.

В 2025 году литовский Департамент миграции признал 1721 гражданина России и Беларуси представляющими угрозу государственной безопасности, общественному порядку или здоровью населения. Среди них были 1634 гражданина Беларуси и 87 граждан России. В результате им отказывали в выдаче или продлении видов на жительство либо аннулировали уже выданные документы.

В 2026 году обсуждается дальнейшее ужесточение ограничений. В марте депутаты от консервативного «Союза Отечества — Христианских демократов Литвы» предложили приостановить прием новых заявлений на временный ВНЖ от граждан России и Беларуси. В июле МИД Литвы предложил ввести дополнительные национальные санкции, в том числе ограничения на приобретение россиянами и белорусами недвижимости возле стратегических объектов.

При этом само предоставление гражданства россиянам и белорусам не является исключением из литовского законодательства. После начала полномасштабной войны рассмотрение заявлений граждан этих стран некоторое время фактически было приостановлено, однако позже президентская канцелярия его возобновила. Советник Науседы Ридас Ясюлёнис объяснял, что заявления теперь рассматриваются после дополнительных проверок, в ходе которых оценивается в том числе, отвечает ли предоставление гражданства интересам Литвы.

При обычной натурализации, как правило, необходимо не менее десяти лет постоянно и законно проживать в Литве, иметь право на постоянное проживание и законный источник дохода, а также сдать экзамены по литовскому языку и основам Конституции. Как правило, требуется и отказ от другого гражданства, если человек не подпадает под предусмотренные законом исключения. При получении гражданства через брак обычно требуется семь лет совместного проживания в Литве.