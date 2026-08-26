В Иране рассматривают законопроект об уголовной ответственности за контакты с иностранными СМИ

В Иране обсуждают законопроект, который позволит привлекать к уголовной ответственности за контакты с иностранными СМИ и организациями. За интервью, передачу фотографий и другое взаимодействие с зарубежными медиа может грозить от шести месяцев до двух лет лишения свободы, пишет The Guardian со ссылкой на иранского правозащитного юриста Моина Хазаэли.

По его словам, уголовно наказуемым потенциально станет контакт со СМИ из любой страны, если человек предварительно не уведомил Министерство разведки Ирана. Под действие закона могут попасть и социальные сети, которые власти считают финансируемыми иностранными государствами, в том числе Instagram и Twitter (X).

Правозащитники опасаются, что закон затронет не только профессиональных журналистов, но и исследователей, активистов и обычных граждан, которые передают информацию за границу. Директор по адвокации Центра по правам человека в Иране (CHRI) Бахар Гандехари назвал инициативу попыткой «отрезать все иранское общество от остального мира» и предупредил, что обычные академические, профессиональные и общественные контакты могут фактически превратиться в преступления против национальной безопасности.

Законопроект обсуждается на фоне ужесточения преследования журналистов. В августе известную иранскую фотожурналистку Ялду Моайери заочно приговорили к 15 годам лишения свободы за освещение американо-израильской войны против Ирана. Власти обвинили ее в медийной деятельности, которая якобы способствовала усилению и поддержке Израиля и США.

Моайери отвергает обвинения. Она подчеркнула, что на протяжении многих лет публично критиковала политику как Израиля, так и США. «Это словно тебя обвиняют именно в том, против чего ты всегда выступал», — сказала журналистка.

44-летняя Моайери более 20 лет работает фотожурналистом. В частности, она освещала протесты «Женщина, жизнь, свобода» в 2022 году и массовые антиправительственные выступления в январе 2026 года. В 2022 году ее уже приговаривали к 8 годам заключения, однако позднее она была амнистирована.

По мнению Хазаэли, новый законопроект свидетельствует о стремлении властей распространить репрессии на любые контакты жителей Ирана с зарубежными СМИ и институтами. «Это может приблизить Иран к ситуации, подобной Северной Корее», — заявил он.