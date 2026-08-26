Обвиняемый в убийстве журналистки Дафны Каруаны Галиции назвал организатором преступления экс-главу администрации премьера Мальты

Мальтийский бизнесмен Йорген Фенек, которого судят по обвинению в соучастии в убийстве журналистки Дафны Каруаны Галиции, впервые с момента ареста семь лет назад дал показания в суде. Он заявил, что не причастен к убийству и был подставлен полицией, а предполагаемым организатором преступления назвал Кита Шембри — бывшего главу администрации премьер-министра Мальты Джозефа Муската. Об этом пишет The Guardian.

Фенек неожиданно отказался от права не свидетельствовать на собственном процессе и в течение четырех дней отвечал на вопросы защиты и обвинения. На прямой вопрос судьи Эдвины Гримы о том, кого он считает настоящим организатором убийства, бизнесмен ответил: «Кит Шембри».

Шембри никогда не проходил по делу в качестве подозреваемого, сообщила присяжным полиция. Сам он выступил на процессе свидетелем и отрицает какую-либо причастность к убийству.

По версии Фенека, Шембри был «почти одержим» Каруаной Галицией и особенно разозлился после того, как журналистка сообщила о его опухоли мозга до того, как о диагнозе узнала его семья. Фенек утверждает, что идея убийства обсуждалась во время барбекю на ранчо его семьи, где также присутствовал таксист Мелвин Теума, впоследствии признавший себя посредником в организации преступления.

Как утверждает Фенек, примерно через две недели Теума сообщил ему, что нашел людей, готовых убить журналистку за €120 тысяч. Фенек рассказал об этом Шембри, а тот якобы ответил: «Давай, давай, давай». Мотивом Шембри бизнесмен назвал месть.

Фенек также заявил, что после убийства Шембри передавал через него информацию Теуме и заранее сообщил о готовившихся арестах предполагаемых исполнителей. По его словам, Шембри знал не только дату операции, но и некоторые имевшиеся у следствия доказательства. Кроме того, Фенек утверждает, что тот передал ему скриншот конфиденциального отчета Европола со списком потенциальных подозреваемых.

Версия обвинения существенно отличается. Она во многом основывается на показаниях Теумы, который утверждает, что именно Фенек передал ему €150 тысяч для найма трех исполнителей убийства. Прокуратура также использует тайные записи разговоров Фенека и Теумы после преступления, в которых они обсуждали убийство и утечки из полицейского расследования. Фенек утверждает, что Теума использовал эти записи для его шантажа.

Каруана Галиция погибла 16 октября 2017 года в результате взрыва бомбы, заложенной в ее автомобиль. Братья Джордж и Альфред Деджорджио и Винсент Мускат, обвинявшиеся в непосредственном исполнении убийства, уже признаны виновными.

Фенек своей вины в соучастии в убийстве не признает. Во время перекрестного допроса прокурор Годвин Чини отверг его версию, заявив: «Кого вы пытаетесь обмануть? Ваши отпечатки повсюду».

Судебный процесс продолжается.