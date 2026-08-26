Аксëнов без конкурса отдал подряд компании, связанной с Ротенбергами. Они будут вести газопровод к курорту, который строит семья Аксëнова

Глава аннексированного Крыма Сергей Аксëнов своим распоряжением определил АО «Группа компаний „ЕКС“» единственным подрядчиком строительства газопровода к масштабному курорту «Золотые пески России» между Саками и Евпаторией. Стоимость работ составляет почти 739 млн рублей.

Сам курорт строит группа компаний «Монолит», которую журналисты-расследователи уже много лет связывают непосредственно с семьей Аксëнова. ЕКС в свою очередь ранее становилась предметом расследования «Проекта» и Forbes: журналисты обнаружили у компании и ее фактического руководителя многочисленные связи с силовиками и окружением Владимира Путина, в том числе с братьями Ротенбергами.

Согласно распоряжению Аксëнова от 25 августа 2026 года, ЕКС получила контракт без конкурса — как единственный подрядчик. Компания должна выполнить строительно-монтажные работы по объекту «Газопровод высокого давления от ГРС „Прибрежное“ к туристическому кластеру „Золотые пески России“». Предельная стоимость контракта установлена на уровне 738,9 млн рублей.

Заказчиком выступает подконтрольное российским властям Крыма ГКУ «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым». ЕКС разрешено привлечь субподрядчиков, однако не менее 30% стоимости контракта компания должна выполнить самостоятельно. Завершить работы предполагается до 31 декабря 2027 года.

Газ для «кусочка Дубая»

«Золотые пески России» — один из крупнейших туристических проектов, которые российские власти собираются реализовать в аннексированном Крыму. Под него отведено почти 230 гектаров побережья протяженностью около 22 км между Саками и Евпаторией. Здесь планируют построить 18 гостиниц, яхтенную марину, медицинские и бальнеологические учреждения, аквапарк и экспоцентр.

Проект состоит в том числе из двух крупных комплексов: ближе к Сакам должна появиться «Крымская ривьера», а со стороны Евпатории — «Золотые пески». Российские власти рекламируют будущий курорт как «кусочек Дубая».

Для застройки планируется серьезно изменить существующую инфраструктуру побережья. Автодорогу Саки — Евпатория, которая сейчас проходит непосредственно вдоль моря, собираются перенести дальше от берега. В июле, по данным Центра журналистских расследований (ЦЖР), с привлечением военных уже начали разбирать железнодорожную ветку вдоль побережья, ранее использовавшуюся для доставки грузов к санаториям и военному аэродрому в Новофëдоровке.

Проект продвигается несмотря на войну: после российского вторжения в Украину на этом же участке побережья появились окопы и блиндажи. Часть будущей туристической застройки фактически соседствует с российскими фортификациями.

Идею курорта власти Крыма начали публично продвигать еще в 2022 году. В 2024-м проект вошел в федеральную программу «Пять морей и озеро Байкал», созданную по распоряжению Владимира Путина. Первоначально частные инвестиции оценивались примерно в 60 млрд рублей, еще около 13 млрд рублей федеральных средств предполагалось потратить на дороги, водоснабжение и газификацию. К лету 2026 года общую стоимость проекта оценивали уже примерно в 120 млрд рублей.

Курорт строит связанный с семьей Аксëнова «Монолит»

Главным застройщиком проекта стала крымская ГК «Монолит». Компанию связывает с семьей Аксëнова целая цепочка корпоративных и кадровых пересечений. Одна из наиболее прямых связей проходит через ООО «Мальва ком», которое российский государственный реестр ДОМ.РФ относит к группе «Монолит». Компания строила ЖК «Радуга» в Симферополе. До марта 2016 года ее собственником была Елена Аксëнова, жена Сергея Аксëнова. Среди совладельцев также фигурировала Светлана Бабий, многолетний бизнес-партнер семьи Аксëновых.

Впоследствии собственником «Мальва ком» стала БИК «Капитал», также связанная с «Монолитом». Структура собственности неоднократно менялась, и установить нынешних конечных бенефициаров невозможно.

Структура самого «Монолита» также непрозрачна. Группа юридически не оформлена как единая компания: под отдельные строительные проекты создаются специализированные застройщики. Более 20 таких юридических лиц объединены общими владельцами, менеджерами и управляющей компанией ООО «УК Проектный офис». В государственном реестре ДОМ.РФ они также сведены в одну группу, отмечает ЦЖР.

Публичным лицом «Монолита» является Якуб Асанов: он подписывает соглашения от имени группы, в том числе договоренности с банками о финансировании строительства.

Еще одна связь с администрацией Аксëнова появилась непосредственно в структуре будущего курорта. Весной 2026 года была создана «УК „Курорт Золотые пески“». Ее учредителем стал Асанов, а генеральным директором — Вадим Волченко, который с 2017 года занимал должность министра курортов и туризма Крыма в администрации Аксëнова. После ухода с государственной должности он перешел в компанию, управляющую проектом, который продвигает бывший начальник.

История «Золотых песков» началась еще до аннексии

Связанные с «Монолитом» структуры пытались застроить эту часть побережья еще при украинской власти.

В 2008 году Евпаторийский горсовет передал ООО «Золотые пески» более 20 гектаров прибрежной территории для строительства рекреационного комплекса. Участки находились в санитарной и водоохранной зоне Черного моря. Прокуратура Автономной Республики Крым пыталась оспорить передачу земли, однако суд ей отказал. В 2013 году журналисты ЦЖР обнаружили, что строительство велось примерно в 70 метрах от уреза воды.

На момент выделения земли среди учредителей ООО «Золотые пески» находились Владимир Маслов и Андрей Васюта. ЦЖР называл их деловыми представителями крымской ОПГ «Сейлем» и партнерами ее лидера Сергея Воронкова. С «Сейлемом» украинские журналисты связывали и самого Аксëнова в 1990-е годы.

После аннексии Андрей Васюта получил должность директора предприятия «Крымские морские порты», а затем около четырех лет возглавлял министерство промышленности в администрации Аксëнова.

С 2010 года единственным владельцем украинского ООО «Золотые пески» значился Назим Ильясов, который после аннексии стал руководителем или учредителем ряда российских компаний, относимых к группе «Монолит».

Сейчас застройщиком комплекса «Золотые пески» на сайте «Монолита» называется ООО «СЗ „Золотой берег“». Им управляет та же «УК Проектный офис».

Кто получит почти 739 млн рублей за газопровод

АО «Группа компаний „ЕКС“», которой Аксëнов теперь без конкурса передал строительство газопровода, — один из крупных российских государственных подрядчиков с закрытой структурой собственности.

«Проект» и Forbes посвятили ЕКС совместное расследование. На момент его публикации компании достались государственные контракты общей стоимостью более 110 млрд рублей, из которых почти $1 млрд приходился на заказы структур, связанных с московской мэрией. При этом владельцы бизнеса оставались скрыты.

Компания существует как юрлицо с 1994 года и прежде называлась «Спецремэнерго». Нынешнее название появилось в 2016 году. Примерно тогда же в истории компании возник бизнесмен Максим Крылов, которого сотрудники и контрагенты, опрошенные журналистами, называли фактическим владельцем ЕКС. Формально среди акционеров он не фигурировал, но как минимум с 2017 года возглавлял совет директоров.

ЕКС интересна в контексте крымского контракта еще и тем, что бизнес Крылова начинался именно с газовой и коммунальной инфраструктуры. Связанная с ним компания занималась поставками труб, а одним из первых крупных заказчиков стал «Газпром».

Сам Крылов затем некоторое время работал внутри газовой монополии — заместителем главы «Межрегионэнергогаза» по взаимодействию с органами власти. По данным источников расследования, его задачей в том числе было выстраивать отношения с региональными властями.

ЕКС и окружение Ротенбергов

«Проект» и Forbes обнаружили несколько пересечений между Крыловым, ЕКС и окружением братьев Аркадия и Бориса Ротенбергов. Однако прямое владение Ротенбергами компанией журналисты не установили, а их представитель связь с ЕКС отрицал.

Одно из таких пересечений относится к началу карьеры Крылова. В 2009 году он работал в «Краснодаргазстрое» — компании, на базе которой Аркадий Ротенберг впоследствии создал «Стройгазмонтаж», ставший одним из крупнейших государственных подрядчиков России.

Другой связью была семья Петриковых, у которой до прихода Крылова находился будущий бизнес ЕКС. Олег Петриков занимался автоспортом и руководил Российской серией кольцевых гонок, появившейся после того, как промоутером российских гонок стала SMP Racing Бориса Ротенберга.

Журналисты также обнаружили, что ЕКС чаще, чем в другие банки, передавала в залог свои государственные контракты СМП Банку, принадлежавшему братьям Ротенбергам. Источники расследования утверждали, что сам Крылов в разговорах упоминал Ротенбергов.

«Кадетское братство» и силовики

Еще одна характерная особенность ЕКС — большое число связей с выходцами из российских силовых структур и суворовских училищ.

Сам Максим Крылов окончил Московское суворовское военное училище. Его отец Николай также был суворовцем и учился вместе с будущим вице-премьером и заместителем министра обороны Юрием Борисовым. Источник расследования утверждал, что Крылов-старший имел отношение к ГРУ. Журналисты смогли подтвердить его связи с охранными структурами, в которых работали ветераны российского военного спецназа и подразделения КГБ/ФСБ «Вымпел».

Сотрудники ЕКС, как писал «Проект», между собой называли компанию «кадетским братством». Учеба в суворовском училище могла играть роль даже при подборе руководителей.

В 2017 году ЕКС перерегистрировалась из Москвы в Ярославскую область. Незадолго до этого регион возглавил Дмитрий Миронов — бывший сотрудник КГБ и ФСО и бывший охранник Путина. Правительство области тогда возглавлял другой выходец из ФСО, Дмитрий Степаненко, также окончивший Московское суворовское училище.

После переезда ЕКС получила от структур Ярославской области контрактов более чем на 10 млрд рублей. Миронов также наградил Крылова почетной грамотой губернатора.

Компания получала крупные заказы и в других регионах, которыми руководили выходцы из силовых структур. В частности, ЕКС строила перинатальный центр в Тульской области при Алексее Дюмине, бывшем сотруднике ФСО и охраннике Путина.