Российский суд дал 15 лет колонии 70-летней жительнице Запорожской области за поддержку Украины. В суде она запела «Рідна мати моя»

Первый апелляционный суд в Москве оставил в силе приговор 70-летней жительнице Запорожской области Светлане Лой, которую приговорили к 15 годам колонии общего режима по делу о госизмене из-за денежных переводов в поддержку ВСУ. Об этом сообщает «Медиазона».

Апелляцию рассматривали в закрытом режиме. Журналистов и слушателей допустили в зал только на оглашение решения. Перед тем как судья начал зачитывать постановление, Лой запела «Песню про рушник» («Рідна мати моя») на стихи украинского поэта Андрея Малышко, звучавшую в советском фильме «Годы молодые» 1958 года.

Приговор Лой вынесли 10 февраля. Подконтрольный России Запорожский областной суд признал ее виновной в госизмене по статье 275 УК РФ и назначил 15 лет колонии общего режима.

По версии обвинения, с января по ноябрь 2024 года Лой 24 раза переводила деньги в поддержку Вооруженных сил Украины через приложение украинского банка. Общая сумма переводов составила эквивалент 63 420 рублей. Других подробностей о платежах российский суд не приводил.

Как следует из карточки дела, суд первой инстанции рассмотрел его за одно заседание. До этого одно из заседаний не состоялось, поскольку Лой по неизвестной причине не смогли доставить в суд.

В пресс-релизе суда утверждалось, что пенсионерка «придерживалась антироссийских взглядов». Российское гражданство Лой получила в декабре 2023 года, сохранив при этом украинское. Суд отдельно указывал, что она продолжала получать украинскую пенсию, а также оформила российскую.