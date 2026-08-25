Умерла Долли Партон — звезда кантри, актриса, филантроп, автор Jolene и I Will Always Love You. Ей было 80 лет

Американская певица, автор песен и актриса Долли Партон умерла в возрасте 80 лет. О ее смерти сообщил в Instagram племянник Брайан Сивер. Причина смерти пока не называется.

«Я представлял себе тяжесть этого момента, но по-настоящему почувствовал ее только сейчас. Это честь, смешанная с огромной гордостью и глубокой печалью», — написал Сивер.

Партон была одной из самых известных исполнительниц в истории кантри. За карьеру она записала сотни песен, 25 ее синглов занимали первое место в американском кантри-чарте, а 47 альбомов попадали в первую десятку. Она получила десять премий «Грэмми».

Среди самых известных песен Партон — Jolene, 9 to 5 и I Will Always Love You. Jolene и I Will Always Love You она написала в один день. Последняя получила вторую жизнь в 1992 году благодаря Уитни Хьюстон, записавшей ее для фильма «Телохранитель». Эта версия разошлась тиражом около 20 млн экземпляров и стала самым продаваемым синглом исполнительницы в истории.

От бедности в Теннесси до одной из главных звезд кантри

Долли Ребекка Партон родилась в Теннесси и выросла в бедной многодетной семье. Она была четвертой из 12 детей. Семья жила в однокомнатном доме, отец работал фермером и строителем. Позже воспоминания о детстве неоднократно появлялись в ее песнях. В частности, Coat of Many Colors рассказывает об одежде из разноцветных лоскутов, которую сшила для нее мать.

Партон начала петь в церкви. В десять лет она уже выступала на местном телевидении, в 13 записала первую пластинку и впервые появилась на сцене Grand Ole Opry — одного из главных центров американской кантри-музыки. Юную певицу публике тогда представил Джонни Кэш.

После окончания школы в 1964 году Партон переехала в Нэшвилл. Сначала она зарабатывала как автор песен для других исполнителей. В 1967 году вышел ее дебютный альбом Hello, I’m Dolly, а в 1971-м Joshua стал ее первым синглом, возглавившим американский кантри-чарт.

Мировую известность ей принесла Jolene, выпущенная в 1973 году. Год спустя Партон записала I Will Always Love You, посвященную завершению ее многолетнего творческого партнерства с певцом и телеведущим Портером Вагонером.

К концу 1970-х Партон вышла далеко за пределы кантри. В 1980 году она снялась вместе с Джейн Фондой и Лили Томлин в комедии «С девяти до пяти». Написанная ею для фильма одноименная песня возглавила американский хит-парад и принесла Партон номинацию на «Оскар». Позднее она сыграла, в частности, в «Стальных магнолиях» и других голливудских фильмах.

В 1983 году дуэт Партон и Кенни Роджерса Islands in the Stream также возглавил американский поп-чарт. В 1987 году она вместе с Эммилу Харрис и Линдой Ронстадт выпустила альбом Trio, который был номинирован на «Грэмми» как альбом года.

Dollywood, миллионы книг для детей и вклад в создание вакцины Moderna

Помимо музыкальной и актерской карьеры Партон занималась бизнесом и благотворительностью. В 1986 году она стала совладелицей парка развлечений Silver Dollar City в родном Теннесси. После этого парк переименовали в Dollywood, а со временем вокруг него появился крупный туристический комплекс.

В 1995 году Партон запустила один из своих самых известных благотворительных проектов — Imagination Library. Программа бесплатно отправляет маленьким детям книги каждый месяц до достижения ими пяти лет. Партон рассказывала, что создать проект ее подтолкнула история отца, который не умел читать и писать.

Изначально программа работала только в родном округе певицы, затем распространилась по США, а позднее — на Канаду, Великобританию, Австралию и Ирландию. За время ее работы детям передали более 150 млн книг, а в последние годы программа распространяла около 25 млн экземпляров ежегодно.

Партон также финансировала больницы и медицинские исследования, помогала пострадавшим от лесных пожаров, поддерживала проекты по борьбе с ВИЧ/СПИДом. В 2020 году она пожертвовала $1 млн Медицинскому центру Университета Вандербильта на исследования коронавируса. Эти исследования впоследствии стали частью разработки вакцины Moderna против Covid-19.

Партон также публично поддерживала движение Black Lives Matter и права трансгендерных людей, в частности выступала против принятого в Северной Каролине закона, ограничивавшего использование туалетов трансгендерными людьми.

В 1966 году Партон вышла замуж за Карла Дина. Они прожили вместе 60 лет и в 2016 году, к 50-летию брака, повторили свадебные клятвы.