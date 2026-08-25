Не менее 14 танкеров российского «теневого флота» заблокированы в Персидском заливе на фоне блокады Ормузского пролива

Два танкера находятся под западными санкциями. Cangjie, который ходит под флагом Индии, внесен в санкционный список Великобритании. Star Forest находится под санкциями США. У ряда судов не установлена организация, которая страхует ответственность судовладельца.

Некоторые из обнаруженных судов находятся в Персидском заливе уже несколько месяцев. Kush, по данным Starboard, вышел из иранского Бендер-Аббаса еще 15 марта и к 25 августа провел в море более 163 дней. Почти 93 дня судно находилось в режиме loitering — практически не двигалось или перемещалось на небольшой скорости. Кроме того, более 63 дней за этот период его AIS-сигнал отсутствовал.

Ostria вышла из иракского порта Хор-эз-Зубайр 23 июня и находится в море более 63 дней. Около 50 дней из них танкер провел практически без движения, еще более пяти дней его AIS не передавал данные. Pacific Explorer, покинувший Хор-Факкан в ОАЭ 8 июля, находится в море более 48 дней, из которых около 42 дней провел в режиме loitering.

Особенно выделяется Star Forest. Последний зафиксированный Starboard выход судна из порта произошел 15 января 2025 года в китайском Ланьшане — с тех пор прошло более 587 дней. За это время танкер 155 раз менял заявленный пункт назначения, 13 раз встречался с другими судами, более 211 дней находился практически без движения, а почти 280 дней его AIS-сигнал отсутствовал.

Риски

Судоходство через Ормузский пролив, соединяющий Персидский залив с Индийским океаном, сейчас ограничено из-за американской и иранской блокад и продолжающихся атак на суда. По данным Kpler, в понедельник, 24 августа, пролив прошли всего два товарных судна — минимальное количество с начала мая. Оба направлялись в Персидский залив. По данным портала hormuzstraitmonitor, за последние 24 часа пролив прошло всего одно судно. Для сравнения, средний показатель за предыдущие десять дней составлял 14 судов в сутки.

По предварительным данным Vortexa, объем перевозимой через пролив нефти 24 августа составлял около 5 млн баррелей в сутки против более 20 млн до начала войны. При этом статистика не учитывает суда, которые проходят Ормуз с выключенными AIS-транспондерами.

На фоне блокады и атак риски для судов в регионе остаются высокими. 25 августа танкер у побережья Омана был поражен неизвестным снарядом, который повредил машинное отделение и лишил судно хода. Экипаж не пострадал. С 6 июля британский центр UKMTO зафиксировал 23 случая попаданий снарядов по судам в Ормузском проливе и рядом с ним. По его оценке, число проходов, фиксируемых через AIS, сейчас примерно на 90% ниже довоенного уровня.

25 августа президент США Дональд Трамп заявил, что все мины в международных водах Ормузского пролива уничтожены или удалены. Однако судоходство пока не восстановилось до прежнего уровня, а атаки на коммерческие суда продолжаются.