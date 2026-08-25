Не менее 14 танкеров российского «теневого флота» заблокированы в Персидском заливе на фоне блокады Ормузского пролива

Не менее 14 судов, которые украинская разведка относит к российскому «теневому флоту», сейчас находятся в Персидском заливе с включенными AIS-транспондерами. Это следует из данных сервиса Starboard Maritime Intelligence, которые проанализировал The Insider. Часть судов находится в регионе уже несколько месяцев. У восьми из 14 танкеров Starboard не может сопоставить заявленный флаг с данными судовых реестров, вероятнее всего, это ложные флаги. Еще 23 танкера «теневого флота» России ждут входа в Персидский залив.
Суда российского «теневого флота», которые The Insider обнаружил в Персидском заливе
- Adena — IMO 9254862
- Bellagio — IMO 9299446
- Breez — IMO 9247778
- Cangjie — IMO 9299680
- Elmo — IMO 9256913
- Kush — IMO 9282522
- Levin — IMO 9293155
- M.T. Arena — IMO 8806321
- Ostria — IMO 9260067
- Pacific Explorer — IMO 9571052
- Paola — IMO 9299458
- Roberta — IMO 9237008
- Sea Shore — IMO 9510553
- Star Forest — IMO 9237632
Два танкера находятся под западными санкциями. Cangjie, который ходит под флагом Индии, внесен в санкционный список Великобритании. Star Forest находится под санкциями США. У ряда судов не установлена организация, которая страхует ответственность судовладельца.
Некоторые из обнаруженных судов находятся в Персидском заливе уже несколько месяцев. Kush, по данным Starboard, вышел из иранского Бендер-Аббаса еще 15 марта и к 25 августа провел в море более 163 дней. Почти 93 дня судно находилось в режиме loitering — практически не двигалось или перемещалось на небольшой скорости. Кроме того, более 63 дней за этот период его AIS-сигнал отсутствовал.
Ostria вышла из иракского порта Хор-эз-Зубайр 23 июня и находится в море более 63 дней. Около 50 дней из них танкер провел практически без движения, еще более пяти дней его AIS не передавал данные. Pacific Explorer, покинувший Хор-Факкан в ОАЭ 8 июля, находится в море более 48 дней, из которых около 42 дней провел в режиме loitering.
Особенно выделяется Star Forest. Последний зафиксированный Starboard выход судна из порта произошел 15 января 2025 года в китайском Ланьшане — с тех пор прошло более 587 дней. За это время танкер 155 раз менял заявленный пункт назначения, 13 раз встречался с другими судами, более 211 дней находился практически без движения, а почти 280 дней его AIS-сигнал отсутствовал.
Риски
Судоходство через Ормузский пролив, соединяющий Персидский залив с Индийским океаном, сейчас ограничено из-за американской и иранской блокад и продолжающихся атак на суда. По данным Kpler, в понедельник, 24 августа, пролив прошли всего два товарных судна — минимальное количество с начала мая. Оба направлялись в Персидский залив. По данным портала hormuzstraitmonitor, за последние 24 часа пролив прошло всего одно судно. Для сравнения, средний показатель за предыдущие десять дней составлял 14 судов в сутки.
По предварительным данным Vortexa, объем перевозимой через пролив нефти 24 августа составлял около 5 млн баррелей в сутки против более 20 млн до начала войны. При этом статистика не учитывает суда, которые проходят Ормуз с выключенными AIS-транспондерами.
На фоне блокады и атак риски для судов в регионе остаются высокими. 25 августа танкер у побережья Омана был поражен неизвестным снарядом, который повредил машинное отделение и лишил судно хода. Экипаж не пострадал. С 6 июля британский центр UKMTO зафиксировал 23 случая попаданий снарядов по судам в Ормузском проливе и рядом с ним. По его оценке, число проходов, фиксируемых через AIS, сейчас примерно на 90% ниже довоенного уровня.
25 августа президент США Дональд Трамп заявил, что все мины в международных водах Ормузского пролива уничтожены или удалены. Однако судоходство пока не восстановилось до прежнего уровня, а атаки на коммерческие суда продолжаются.