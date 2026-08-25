В московском «Автодоре» сотрудников заставляют голосовать на выборах в Госдуму и приводить еще трех избирателей — DOXA

Сотрудников московского ГБУ «Автомобильные дороги» заставляют участвовать в выборах в Госдуму и требуют от каждого привести еще трех избирателей с московской пропиской. Об этом пишет DOXA, в распоряжении которой оказалась переписка из рабочего Telegram-чата учреждения.

По данным издания, готовиться к выборам в «Автомобильных дорогах» начали еще в апреле — почти за полгода до голосования. Заместитель начальника управления мониторинга состояния дорожных объектов Виктория Гердт написала сотрудникам, что участие в выборах будет «в обязательном порядке».

«Также каждый сотрудник должен предоставить трех людей, имеющих прописку в Москве, которые также проголосуют в сентябре. Всё голосование пройдет онлайн», — говорилось в сообщении.

После этого сотрудники стали отправлять в рабочий чат имена и номера телефонов своих родственников и знакомых.

В августе требования распространили и на работников без московской регистрации. Им предписали через «Госуслуги» прикрепиться к избирательным участкам в Москве и отчитаться о выполнении. «Москвичи и друзья голосуют строго онлайн», — написала Гердт. DOXA изучила метаданные приложенной к сообщению инструкции и установила, что документ был создан Гердт 5 августа.

Принуждение к участию в выборах противоречит принципу свободного и добровольного голосования. Как отмечает DOXA, такие действия могут подпадать под статью 141 УК РФ о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав. Отдельные вопросы вызывает и сбор работодателем персональных данных родственников и знакомых сотрудников без их согласия.

Правозащитники рекомендуют работникам, столкнувшимся с подобными требованиями, сохранять сообщения в рабочих чатах, распоряжения, таблицы со сбором данных и другую переписку, а при устных требованиях просить оформить их письменно.