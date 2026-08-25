Россия отложила запуск крупного накопителя энергии в аннексированном Крыму, отдав приоритет Краснодарскому краю

Правительство России на год отложило запуск крупной системы накопления электроэнергии в аннексированном Крыму, предназначенной для повышения надежности энергоснабжения полуострова. Одновременно дополнительные мощности систем накопления решено разместить в Краснодарском крае. Соответствующие изменения внесены распоряжением правительства РФ в комплексный план модернизации магистральной инфраструктуры.

The Insider изучил распоряжение. Речь идет о системе накопления электроэнергии мощностью 100 МВт и емкостью 600 МВт/ч, которую должны подключить к подстанции 220 кВ «Кафа» в Крыму. Еще в марте правительство предусматривало постановку линии под напряжение для пусконаладочных работ в 2026 году и завершение проекта в 2027-м. Официально его целью называлось «обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей Крымского полуострова».

Теперь пусконаладочные работы перенесены с 2026 на 2027 год, а окончательный срок реализации проекта — с 2027 на 2028 год. Причины переноса в распоряжении правительства не называются.

В мае правительственная комиссия по развитию электроэнергетики рассматривала предложение перенести ввод запланированных для «Кафы» 100 МВт на 2027 год и одновременно установить дополнительные 100 МВт накопителей на Кубани уже в 2026-м. В материалах комиссии говорилось, что общая мощность систем накопления в энергосистеме Юга в результате должна увеличиться с 350 до 450 МВт. Августовское распоряжение фактически закрепляет этот план.

В Краснодарском крае в план добавлен новый накопитель мощностью 50 МВт и емкостью 300 МВт/ч у подстанции «Ново-Лабинская», а мощность уже запланированного накопителя у подстанции «Елизаветинская» увеличена со 150 до 200 МВт, емкость — с 900 до 1200 МВт/ч. Таким образом, запланированная мощность накопителей на Кубани выросла как раз на дополнительные 100 МВт.

При этом подготовка к строительству крымского объекта началась еще в прошлом году. В сентябре 2025 года «Федеральная сетевая компания — Россети» объявила закупку на проектирование и строительство ЛЭП для подключения накопителя к «Кафе», поставку оборудования и проведение пусконаладочных работ. Начальная стоимость составляла 17,54 млрд рублей. 10 октября с единственным допущенным участником был заключен договор стоимостью 17,522 млрд рублей. То есть перенос произошел уже после того, как на сетевую часть крымского проекта был заключен многомиллиардный контракт.

Системы накопления электроэнергии не являются самостоятельными электростанциями: они запасают произведенную в другие часы электроэнергию и отдают ее в сеть при необходимости. Изначально строительство таких систем на юге России объяснялось необходимостью повысить надежность энергоснабжения.

Перенос проекта происходит на фоне серьезного энергетического кризиса в Крыму. В августе ограничения электроснабжения неоднократно вводились на всей территории полуострова. «Крымэнерго» объясняет их дефицитом мощности, высокой нагрузкой на энергосистему и повреждениями сетей и оборудования в результате атак. В Севастополе 11 августа из-за нехватки мощности вводили график, при котором электричество подавалось на два часа после шести часов отключения.

В отдельные дни ограничения распространялись на всю территорию аннексированной Республики Крым. Например, 22 августа «Крымэнерго» сообщало, что перебои сохраняются из-за повреждений электросетей и оборудования в результате атак украинских беспилотников. Отключения проводились оперативно в зависимости от ситуации в конкретных энергорайонах.

Проблема связана не только с повреждениями инфраструктуры. Российский Системный оператор Единой энергетической системы еще при подготовке схемы развития электроэнергетики на 2026–2031 годы прогнозировал в энергосистеме Крыма и Севастополя непокрываемый дефицит мощности. В зависимости от режима работы сети он может составлять 110–191 МВт, а при ремонтах и выходе из строя крупных энергоблоков — 421–502 МВт. Одной из мер для покрытия этого дефицита в документе называлось строительство в Крыму системы накопления мощностью 100 МВт до 1 июня 2026 года — именно того типа объекта, сроки которого российское правительство теперь отложило.