Белый дом намерен отозвать до 200 тысяч туристических и деловых виз у просителей убежища

Администрация Дональда Трампа готовится аннулировать деловые и туристические визы иностранцев, которые после въезда в США подали заявления о предоставлении убежища. Решение может затронуть до 200 тысяч человек, пишет Associated Press со ссылкой на полученные документы Госдепартамента и двух американских чиновников. Объявить об отзыве виз планируется в ближайшие недели.

Речь идет о неиммиграционных визах категорий B1 и B2, выданных с 2016 по 2026 годы. Первая предназначена для краткосрочных деловых поездок, вторая — для туризма, посещения родственников и лечения. Под аннулирование попадут визы иностранцев, которые уже запросили убежище или проходят процедуру его получения.

В Госдепартаменте подтвердили, что координируют работу с министерством внутренней безопасности. Представитель ведомства Томми Пиготт обвинил иностранцев в том, что они въезжают в страну как временные посетители, а затем обращаются за убежищем, чтобы остаться в США. При этом он не подтвердил оценку в 200 тысяч виз, отметив, что их число будет меняться по мере проверки документов.

Аннулирование визы не означает автоматическую депортацию. По словам собеседников AP, большинство иностранцев с еще не рассмотренными заявлениями об убежище переведут в другую миграционную категорию. Они потеряют статус деловых или туристических путешественников, однако не будут немедленно высланы из страны.

Если Госдепартамент отзовет все заявленные визы, это станет крупнейшей единовременной массовой аннуляцией в истории США. Решение, как ожидается, оспорят в судах. Отзыв виз будет проходить постепенно и в координации с миграционными ведомствами.

За последние 18 месяцев Госдепартамент уже аннулировал около 175 тысяч виз. Ведомство отзывает их у осужденных и обвиняемых в преступлениях, а также у иностранцев, публично выступавших против политики США, в том числе на Ближнем Востоке. Администрация Трампа также потребовала от заявителей раскрывать больше информации об активности в социальных сетях, расширила использование визовых залогов и запретила выдачу виз гражданам ряда стран.

Ранее федеральный суд отменил другое решение администрации Трампа, которое приостановило выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран. Судья пришла к выводу, что Госдепартамент превысил свои полномочия.