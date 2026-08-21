В Волгограде отменили штраф пенсионеру, стрелявшему из ружья по беспилотникам

Волгоградский областной суд прекратил административное дело против пенсионера Николая Мухина, который во время атаки беспилотников открыл по ним огонь из охотничьего ружья. Суд пришел к выводу, что он действовал в состоянии крайней необходимости, пишет «Коммерсантъ».

Ранее мировой и Еланский районный суды признали Мухина виновным по статье о стрельбе из оружия в населенных пунктах или других не предназначенных для этого местах. Его оштрафовали на 40 тысяч рублей, а двуствольное ружье ТОЗ-34 конфисковали.

Инцидент произошел около 3:20 21 мая. По словам Мухина, он заметил над своим селом четыре беспилотника самолетного типа, летевших в сторону Саратова, и несколько раз выстрелил по ним. После одного из выстрелов в небе произошел взрыв. Затем пенсионер разрядил ружье и позвонил по номеру 112, сообщив о беспилотниках и своей стрельбе. В это время в Волгоградской области действовал режим беспилотной опасности.

Защита Мухина настаивала, что он стрелял не из хулиганских побуждений, а пытался уничтожить низколетящий беспилотник, который мог представлять угрозу для людей и инфраструктуры.

Областной суд согласился с этими доводами. В решении говорится, что Мухин пытался устранить непосредственную угрозу людям, обществу и государству, которую нельзя было устранить другими средствами. Суд применил статью 2.7 КоАП о крайней необходимости, согласно которой причинение вреда для устранения непосредственно угрожающей опасности при определенных условиях не является административным правонарушением.

Предыдущие решения были отменены, производство по делу прекращено, а конфискованное ружье постановили вернуть Мухину.

По данным «Коммерсанта», перед пересмотром дела его материалы из-за общественного резонанса затребовал и изучил Верховный суд России.

Похожий случай произошел весной 2025 года в Московской области. Бывший полицейский и ветеран боевых действий Александр Юдаев выстрелом из охотничьего ружья сбил беспилотник, летевший в сторону Москвы. Позднее председатель Госдумы Вячеслав Володин вручил ему почетную грамоту.