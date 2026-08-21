В Великобритании змее по имени Джоди Фостер впервые в мире провели электрохимиотерапию для лечения рака

Сетчатый питон по кличке Джоди Фостер из Честерского зоопарка стал, предположительно, первой змеей в мире, для лечения которой применили электрохимиотерапию — метод борьбы с раком, используемый в том числе для лечения людей. Об этом сообщает Честерский зоопарк.

23-летняя змея длиной около 4,5 метра и весом 50 кг начала меньше есть и подолгу оставалась неподвижной. Ветеринары обнаружили у нее фибросаркому — злокачественную опухоль челюсти. Опухоль удалили хирургически, однако впоследствии она вернулась и начала разрушать челюстную кость.

После этого специалисты Честерского зоопарка и Ливерпульского университета решили применить электрохимиотерапию. При этом методе противоопухолевый препарат блеомицин сочетают с электрическими импульсами, которые временно увеличивают проницаемость раковых клеток и позволяют препарату эффективнее проникать в них.

Операция продолжалась около 90 минут. Из-за размеров питона ветеринарам пришлось сдвинуть два операционных стола, чтобы разместить пациента. Сначала хирурги удалили опухоль и часть пораженной челюстной кости, после чего обработали оставшиеся раковые клетки с помощью электрохимиотерапии. Во время операции змею согревали одеялами с подогревом и теплым воздухом, чтобы поддерживать стабильную температуру тела.

«Когда опухоль вернулась и начала разрушать часть ее челюстной кости, мы поняли, что одной повторной операции, вероятно, будет недостаточно. Мы столкнулись с перспективой потерять ее, поскольку из-за опухоли ей становилось все труднее есть, поэтому вместе со специалистами по онкологии попытались выяснить, можно ли адаптировать электрохимиотерапию для змеи. Насколько нам известно, это первый случай ее применения у змей», — рассказал ветеринар Честерского зоопарка Иэн Эшпол.

Через несколько месяцев после лечения змея снова нормально питается. Сотрудники зоопарка отмечают, что Джоди может без затруднений хватать, удерживать и заглатывать пищу. Проведенное на этой неделе обследование также не выявило признаков возвращения опухоли.