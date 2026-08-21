Европейцы стали больше запасаться наличными на случай войн, пожаров и кибератак

Объем наличных евро в обращении продолжает расти, несмотря на распространение бесконтактных платежей. Европейцы все чаще хранят банкноты в качестве резерва на случай чрезвычайных ситуаций, включая войны, природные катастрофы и сбои платежных систем из-за кибератак, пишет The Guardian со ссылкой на данные Европейского центрального банка (ЕЦБ).

По данным ЕЦБ, общая стоимость находящихся в обращении евробанкнот составляет около €1,6 трлн. Для сравнения: в 2016 году этот показатель составлял около €1 трлн. Сейчас в обращении находится более 31 млрд банкнот против примерно 24 млрд в 2019 году перед пандемией. Самой распространенной остается купюра номиналом €50, за ней следует €100.

При этом наличными все реже расплачиваются за повседневные покупки. Главный экономист ЕЦБ Филип Лейн назвал ситуацию парадоксальной: число банкнот, используемых непосредственно для платежей, сокращается, тогда как их общий запас продолжает увеличиваться.

Рост спроса на наличные связывают, в частности, с опасениями по поводу устойчивости цифровой платежной инфраструктуры во время кризисов. В 2025 году власти ЕС рекомендовали жителям иметь дома запас еды, воды и других предметов первой необходимости как минимум на 72 часа. В такой аварийный набор советовали включить и наличные. На фоне масштабных пожаров, наводнений и угрозы кибератак эта рекомендация становится особенно актуальной, отмечает The Guardian.

Австрия, Финляндия, Германия, Швеция и Нидерланды рекомендовали домохозяйствам держать от €70 до €100 наличными, чтобы иметь возможность покупать необходимые товары в течение трех суток в случае отключения мобильных приложений и электронных платежных систем.

ЕЦБ рассматривает наличные как важный элемент готовности к кризисам и одновременно выступает за сохранение возможности пользоваться ими в обычной жизни. Регулятор поддерживает меры, которые должны гарантировать доступность и прием наличных в странах еврозоны.

Профессор Университетского колледжа Корка Олив Маккарти предупреждает, что наличные не должны превращаться исключительно в аварийный резерв. По ее словам, если люди перестанут пользоваться ими в обычное время, инфраструктура приема наличных может исчезнуть и воспользоваться ими во время кризиса станет сложнее. Она также отметила, что наличные остаются важным способом оплаты для пожилых и других уязвимых групп населения.