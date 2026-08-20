14-летний школьник из Барнаула стал самым молодым фигурантом российского списка террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов 14-летнего школьника Ивана Мальцева из Барнаула. Он стал самым молодым его участником на сегодняшний день. Подросток родился в 2012 году, 14 лет ему исполнилось в июне. Об этом пишет Telegram-канал, отслеживающий обновления реестра.

В перечне Росфинмониторинга не указано, по какой статье возбуждено уголовное дело. Отец подростка рассказал «Медиазоне», что речь может идти о статье о терроризме или диверсии. По его словам, сына обвиняют в поджоге полицейского автомобиля, однако он утверждает, что «поджога не было».

Сейчас Иван находится дома, однако ему запрещено покидать жилье. Вероятно, суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Отец школьника утверждает, что уголовное преследование связано с перепиской, которую Иван вел еще в начале лета — до достижения возраста 14 лет. По его словам, неизвестные угрожали подростку и пытались заставить его выполнить их требования.

«Его, можно сказать, завербовали. Ему писали, угрожали. Пугали, что родителям будет статья. Он побоялся этого», — рассказал мужчина.

Ранее самым молодым человеком в перечне Росфинмониторинга считался Виктор Калинин из Санкт-Петербурга, также родившийся в 2012 году, пишет «Медиазона». Его обвинили в поджоге релейного шкафа. Суд не стал отправлять подростка в СИЗО и запретил ему выходить из дома.