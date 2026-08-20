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Новости

Среди людей, которых США депортируют в африканскую Либерию, оказались в основном латиноамериканцы, в том числе граждане Кубы и Венесуэлы

The Insider
Монровия, столица Либерии. Фото: Reuters

Монровия, столица Либерии. Фото: Reuters

Люди, которых США собираются депортировать в Либерию по соглашению с властями этой западноафриканской страны, оказались в основном латиноамериканцами, пишет Reuters. Среди них есть, в том числе, граждане Кубы, Венесуэлы и Колумбии, сообщил агентству министр информации Либерии.

По его словам, помощь этим людям окажут Международная организация по миграции и Агентство по делам беженцев ООН. Власти Либерии заявляли, что иностранцы смогут покинуть страну, когда захотят, или подать прошение о предоставлении убежища.

Первый депортационный рейс прибыл 20 августа. Он доставил в столицу Монровию 20 человек. Как сообщили ранее власти Либерии, они согласились принять до 1200 граждан третьих стран («стран Африки и Западного полушария»), выдворенных из США, в ближайшие 12 месяцев. Госдепартамент США не уточнял национальность высылаемых. 

Либерия утверждает, что не требовала компенсации за прием депортированных и что правительство лишь получит «поддержку для управления программой и укрепления своей миграционной системы в целом». В этом году США выделили Либерии $5 млн на «деятельность по управлению миграцией».

США заключили соглашения о приеме депортированных с еще несколькими африканскими странами: ДР Конго, ЦАР, Экваториальной Гвинеей, Камеруном, Ганой и Сьерра-Леоне.

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