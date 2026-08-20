Сын экс-уполномоченного по правам ребенка Павла Астахова, осужденный за мошенничество и ушедший на войну, снова арестован — «Ъ»

Сын бывшего уполномоченного по правам ребенка России Павла Астахова Антон находится в московском СИЗО «Матросская тишина», выяснил «Коммерсантъ». Астахова-младшего, который участвовал в войне в Украине, подозревают в мошенничестве, а также причастности к незаконной выдаче наград на «СВО».

Как рассказал адвокат, обвинение в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) относится к событиям 2019–2020 годов, когда Антон Астахов «непродолжительное время являлся одним из акционеров банка». По версии следствия, он вместе с подельниками похищал средства из финансовой структуры под видом выдачи заведомо невозвратных кредитов. После банкротства банка претензии были предъявлены его бывшим руководителям и акционерам, в том числе Астахову.

Согласно данным Тверского суда, Астахов также проходит по уголовному делу о служебном подлоге (ст. 292 УК), связанном с незаконным награждением военнослужащих госнаградами РФ. Защита утверждает, что по этому делу он проходит свидетелем.

В ноябре 2022 года суд в Саратове приговорил Антона Астахова к 3,5 года колонии общего режима по делу о мошенничестве. По версии обвинения, он вместе со своим партнером Дмитрием Арсеевым взял под контроль некую компанию, а потом обманом оформил на нее кредит «НВКбанка» и провел через счета этого юрлица более 3 млрд рублей.

В августе 2023 года Астахов подписал контракт с Минобороны и отправился воевать в Украину. Защита утверждает, что он начинал службу штурмовиком, затем дослужился до офицера, а также был контужен и получил легкое ранение. Президентским указом от 14 июня 2024 года Антон Астахов награжден медалью Суворова «за мужество, героизм и отвагу, проявленные при выполнении боевого задания». У него также есть медаль «Защитник Курской области» и награда спецназа «Ахмат».

Как пишет «Коммерсантъ», в апреле 2026 года Антона Астахова вызвали в военный следственный отдел СКР в Курске как свидетеля, но тут же задержали и передали следователям ГСУ ГУ МВД России по Москве.