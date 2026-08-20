Авария танкера Caroline Bezengi вошла в число крупнейших экологических инцидентов с «теневым флотом». Ущерб покроет «АльфаСтрахование»

Российская компания «АльфаСтрахование», находящаяся под санкциями Евросоюза и Великобритании, финансирует спасательную операцию вокруг танкера Caroline Bezengi (IMO: 9224439), который сел на мель у берегов Омана с 800 тысячами баррелей российской нефти на борту и продолжает терять груз. Об этом сообщает Lloyd’s List. Издание называет произошедшее одним из наиболее наглядных подтверждений рисков, о которых судоходная отрасль предупреждала в связи с российским «теневым флотом».

Из-за санкционного статуса «АльфаСтрахования» спасатели не могли сразу воспользоваться его средствами. По данным Lloyd’s List, прежде чем компании смогли приступить к работам за счет российского страховщика, потребовалось получить специальное санкционное разрешение. Какой именно регулятор его выдал, публично не сообщалось.

После введения санкций западные страховщики в значительной степени прекратили обслуживать перевозящие российскую нефть суда, а их место заняли российские и связанные с Россией страховщики, работающие вне традиционной системы International Group P&I. Lloyd’s List отмечает, что примерно треть танкеров, проходящих через Балтику, теперь застрахована подсанкционными российскими или связанными с Россией компаниями.

Именно такой сценарий в последние годы называли одной из главных угроз расширения теневого флота: старые суда с непрозрачной структурой собственности и ограниченным доступом к международному страхованию могут попасть в крупную аварию, после которой окажется неясно, кто способен оплатить спасательные работы и экологический ущерб. Lloyd’s List пишет, что Caroline Bezengi может оказаться «самым наглядным примером» реализации этих опасений.

«АльфаСтрахование» — один из крупнейших российских страховщиков. Евросоюз ввел против компании санкции в декабре 2023 года из-за ее участия в страховании судов, перевозящих российскую нефть. В ноябре 2024 года компанию включила в санкционный список Великобритания. В феврале 2026 года Общий суд ЕС отклонил попытку страховщика оспорить европейские ограничения.

Спасательная операция уже началась. Британская компания Ambrey привлекла международную службу ликвидации нефтяных разливов, специализированные суда и персонал. Работы осложняют муссон, сильное волнение и расположение танкера на мелководном каменистом участке. Оманские власти сообщали о ветре скоростью до 40 узлов и волнах высотой около четырех метров.

Состояние самого Caroline Bezengi продолжает ухудшаться. По данным Lloyd’s List, повреждены семь из 12 грузовых танков, а спасатели опасаются, что корпус судна может разрушиться. Площадь нефтяного загрязнения, по некоторым оценкам, уже превышает 2 тысячи квадратных километров. Официальная оценка властей Омана по состоянию на 10 августа была значительно меньше — около 400 квадратных километров. Нефть уже достигла побережья страны.

Разлив произошел рядом с охраняемой морской территорией островов Халаният. Нефть угрожает коралловым рифам, зарослям морских трав, местам обитания морских черепах, перелетных птиц и крайне редкой популяции горбатых китов Аравийского моря. Lloyd’s List пишет, что авария потенциально может стать одним из наиболее значительных нефтяных разливов в истории.

Caroline Bezengi сел на мель в июне после серии взрывов неизвестного происхождения. OSINT-проект Russian Forces Spotter предполагал, что причиной могли стать магнитные мины («мины-прилипалы»), однако официально причина аварии не установлена. Танкер 2001 года постройки перевозил около 800 тысяч баррелей российской нефти, загруженной в Новороссийске и предназначавшейся для поставки в Азию. Reuters относит судно к российскому теневому флоту.

Формальным владельцем Caroline Bezengi является зарегистрированная в Шанхае Rentoor Shipmanagement. Как ранее установил The Insider, судно входит в группу танкеров, связанных с кипрской Lagosmarine Ltd. Они регулярно перевозили российскую нефть из Приморска, Усть-Луги и Козьмино в Индию и Китай. Маршруты Caroline Bezengi совпадали с поставками нефти, которую связанные с гражданином Латвии Алексеем Халявиным дубайские компании закупали у «Сургутнефтегаза» по цене выше действовавшего тогда потолка G7 в $60 за баррель.

Lagosmarine впоследствии попала под санкции США и Украины. Сам Caroline Bezengi находится под санкциями Евросоюза, Швейцарии, Украины, Великобритании и Канады.

Другие аварии

Авария Caroline Bezengi вошла в число крупнейших экологических инцидентов, связанных с российским «теневым флотом», свидетельствует анализ The Insider. Самой масштабной предшествующей катастрофой стал разлив мазута в Керченском проливе в декабре 2024 года после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239»: загрязнение распространилось на побережья России и аннексированного Крыма, а следы нефтепродуктов фиксировались и за пределами региона.

Другие аварии «теневых» танкеров до сих пор обходились без сопоставимого крупного разлива: например, Eventin, перевозивший около 99 тысяч тонн российской нефти, в январе 2025 года потерял управление у немецкого острова Рюген, однако его удалось отбуксировать и утечки не произошло; Eagle S, перевозивший российские нефтепродукты, в декабре 2024 года повредил подводные кабели в Балтийском море, но также не вызвал крупного нефтяного загрязнения.