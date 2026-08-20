Новый криптобанк семьи Трампа предлагает вкладчикам заручиться благосклонностью Белого дома – The Guardian

Единственная реальная причина, по которой кто-то стал бы открывать счет в новом криптобанке, частично принадлежащем семье президента США Дональда Трампа, — желание заслужить его расположение, заявили The Guardian пять опрошенных изданием экспертов по криптовалютам. Компания World Liberty Trust получила в августе условное одобрение Управления контролера денежного обращения США (OCC) на создание банка, при этом структура, связанная с Трампом и его родственниками, владеет около 38% компании, а само ведомство возглавляет назначенец президента.

По словам экспертов, у новой структуры есть две особенности. Во-первых, банк почти не рискует потерять деньги: он не будет выдавать кредиты бизнесу или частным лицам, оформлять ипотеку или кредитные карты и не подпадает под федеральное страхование вкладов. Вместо этого World Liberty сможет напрямую выпускать привязанный к доллару стейблкоин USD1, а полученные от вкладчиков средства размещать в гособлигациях США, зарабатывая на этом проценты для себя. Закон о стейблкоинах, подписанный Трампом в 2025 году, запрещает банку платить проценты самим вкладчикам.

Профессор бизнес-школы Джорджтаунского университета Джеймс Энджел сказал:

«Единственная причина так поступать — это желание понравиться Трампу, заручиться его благосклонностью или каким-то образом ему помочь».

Он добавил, что для вкладчика подобный шаг — «очень эффективный способ купить влияние в окружении Трампа». Схожего мнения придерживается профессор права из Мичиганского университета Джереми Кресс: по его оценке, одобрение банка стало явной удачей для World Liberty, поскольку президент фактически контролирует процесс банковского регулирования. Один из опрошенных изданием экспертов по банковскому делу, пожелавший остаться анонимным из-за связей с OCC, предположил, что крупные покупки USD1 могут служить вкладчикам способом продемонстрировать администрации свою лояльность.

Как отмечается, аргумент экспертов подкрепляется скромной долей USD1 на рынке стейблкоинов: в обращении находится лишь $4 млрд токенов компании — против $183 млрд у Tether и свыше $70 млрд у выпущенного Circle USDC. В World Liberty Financial с такой оценкой не согласны и утверждают, что USD1 стал вторым по капитализации и объему торгов стейблкоином среди тех, что соответствуют требованиям закона о стейблкоинах (тот же Tether этим требованиям не отвечает). Демократы в Конгрессе, включая сенатора Элизабет Уоррен, ранее назвали одобрение OCC беспрецедентным случаем конфликта интересов, поскольку ни один действующий президент США прежде не имел доли в банке, который утверждает и регулирует его собственная администрация. Регулятор в ответ заявил, что заявку рассматривали кадровые сотрудники ведомства, а не политический назначенец.