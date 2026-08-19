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Новости

Израиль впервые за войну откроет уголовные дела против своих военных из-за гибели пятилетней Хинд Раджаб и 15 медиков в Газе

The Insider
Фото: REUTERS/Nacho Doce

Фото: REUTERS/Nacho Doce

Израиль объявил об уголовных расследованиях по двум резонансным эпизодам войны в Газе — гибели пятилетней Хинд Раджаб и убийству 15 медиков и спасателей — по итогам многолетней проверки боевых действий израильской армии, сообщает The Wall Street Journal. Расследования проведет военная прокуратура.

Армия заявила, что завершила проверку 150 инцидентов в Газе и не будет открывать уголовные дела еще по трем резонансным случаям, включая гибель сотрудников World Central Kitchen и «Врачей без границ».

Хинд Раджаб погибла 29 января 2024 года, когда израильские военные открыли огонь по машине, на которой она с родственниками пыталась выехать из Газы. Девочка и ее двоюродный брат пережили первый обстрел и позвонили в Палестинское общество Красного Полумесяца, откуда выслали скорую. Тела Раджаб, пятерых родственников и двух медиков нашли только через 12 дней вместе с сожженным остовом машины скорой помощи. В официальном заявлении в среду ЦАХАЛ сообщил, что решение открыть уголовное дело связано с «предполагаемыми нарушениями в координации движения» машины скорой Красного Полумесяца.

Второй эпизод произошел 23 марта 2025 года в Рафахе: под обстрел попала машина скорой, искавшая пострадавших после израильского авиаудара, а затем — прибывшие на поиски пропавшего медицинского экипажа спасатели. Всего погибли восемь сотрудников Красного Полумесяца, шесть спасателей и сотрудник ООН — их тела военные закопали бульдозерами на обочине дороги. Ооновскому персоналу удалось найти братскую могилу лишь через несколько дней.

По версии ЦАХАЛ, военные готовили засаду в этом районе, когда произошел инцидент, а шестеро погибших «были опознаны как принадлежащие к ХАМАС». Заместителя командира подразделения, причастного к обстрелу, отстранили от должности, еще один военный получил выговор. Уголовное дело открывают, поскольку, как говорится в заявлении армии, «стрельба в ходе инцидента вызывает обоснованные подозрения в преступных действиях».

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