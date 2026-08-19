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Новости

Экс-чиновника Минкультуры Франции обвиняют в том, что он опоил диуретиками около 250 женщин на собеседованиях, чтобы они публично мочились

The Insider
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT

Бывший региональный директор по делам культуры во Франции Кристиан Негре обвиняется в том, что на протяжении почти десяти лет спаивал соискательниц диуретиками во время собеседований на должности в Министерстве культуры, сообщает Би-би-си. Следствие считает, что таким образом Негре подверг унижениям около 250 женщин в период с 2009 по 2018 год — прием диуретика вызывал у жертв резкую и неконтролируемую потребность в туалете, а мужчина специально уводил их на долгие прогулки, не давая справить нужду в нормальных условиях.

Одной из пострадавших стала 27-летняя на тот момент Анаис де Вос, которую Негре собеседовал на позицию в парижском офисе министерства в 2011 году. По ее словам, он сам приготовил ей кофе со странным привкусом, а затем предложил прогуляться по городу — вскоре женщина почувствовала слабость и неудержимое желание сходить в туалет. Когда она сказала об этом Негре, тот, по ее воспоминаниям, посмотрел ей в глаза и переспросил: «Хочешь пописать? — а затем указал на дверь кладовки под мостом через Сену со словами: Можешь сходить здесь». Де Вос отказалась и в итоге была вынуждена терпеть еще несколько часов, пока не нашла кафе с туалетом.

Расследование в отношении Негре началось в июне 2018 года, после того как коллега застал его за фотографированием женщины из-под стола, говорится в заявлении французской прокуратуры. Негре отстранили от должности, а затем в 2019 году уволили из министерства. На допросе он признал, что «создавал унизительные ситуации для женщин» во время собеседований. Полиция обнаружила на его компьютере таблицу под названием Experiments P — по данным следствия, в ней фиксировались время прибытия женщин, момент приема диуретика, время до мочеиспускания и даже то, в каком белье они были. Сейчас Негре, которому за 60, находится под следствием по обвинениям в применении наркотических веществ, нарушении неприкосновенности частной жизни и сексуальном насилии, суд над ним пока не назначен.

Еще одна пострадавшая, Мари-Элен Брис, познакомилась с Негре в 2016 году на собеседовании в Страсбурге. По ее словам, он предложил ей прогуляться вдоль канала, чтобы «успокоить нервы», но по пути женщину настигла резкая боль и неконтролируемое мочеиспускание — Негре соврал, что рядом есть общественный туалет, а когда выяснилось, что это не так, предложил прикрыть ее своим пиджаком. Брис называет произошедшее сексуальным насилием, хотя оно и не вписывается в привычные представления об этом виде преступлений. Помимо психологической травмы, у нее сохранились урологические проблемы.

Ранее во Франции получило широкий резонанс дело Доминика Пелико, который на протяжении многих лет тайно поил жену транквилизаторами и приглашал незнакомцев ее насиловать. 

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