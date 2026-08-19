Кыргызстан начал принудительную ликвидацию 19 компаний из-за санкционных рисков

Власти Кыргызстана инициировали принудительную ликвидацию 19 юридических лиц, заподозренных в повышенных санкционных рисках, сообщило Министерство экономики и коммерции республики. Соответствующее решение приняла межведомственная группа по итогам проверки около 40 компаний, которые начали изучать с конца июня. Проверка деятельности остальных компаний из списка будет продолжена, и по ее результатам определят дальнейшие меры.

Решение обсудили на совещании под руководством спецпредставителя президента Кыргызстана по особым поручениям Бакыта Сыдыкова, в котором участвовали представители госорганов, включая Нацбанк, и коммерческих банков. Госорганам поручили в недельный срок завершить проверки оставшихся компаний из списка.

На том же совещании представители Нацбанка Кыргызстана отчитались о мерах по усилению надзора за платежными услугами и сервисами — они должны повысить прозрачность финансовых операций и обеспечить соблюдение как местного законодательства, так и международных обязательств республики.

Государственные банки страны также ужесточают комплаенс-контроль. С июля по 14 августа «Элдик банк» разорвал деловые отношения примерно со 109 компаниями, еще около 20 находятся в процессе закрытия счетов. Абанк за тот же период прекратил сотрудничество примерно с 35 компаниями, еще порядка 40 проходят проверку. Минэкономики уточнило, что банки продолжат углубленно проверять документы, на основании которых проводятся платежи, устанавливать конечных получателей товаров и услуг и определять страны назначения поставок.

Ряд киргизских банков и финансовых компаний ранее уже попали под санкции ЕС, США и Великобритании из-за связей с Россией. В мае Минюст Кыргызстана впервые в истории страны приостановил деятельность 50 компаний, заподозренных в проведении операций с высоким санкционным риском.