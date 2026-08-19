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Новости

Кремлевская бот-сеть «Матрёшка» начала первую кампанию в Швеции. Боты обвиняют правящую коалицию в связях с педофилами

The Insider
Здание шведского Риксдага

Здание шведского Риксдага

Кремлевская сеть ботов «Матрёшка» начала первую известную кампанию, направленную на Швецию: боты распространяют в соцсети Twitter (X) видеоролики, имитирующие контент известных международных СМИ. С помощью этих видео распространяются фейки о связях шведских политиков с педофилами и финансовыми преступниками, о планируемом мошенничестве на выборах и атаках на лидеров оппозиции. Наряду со шведскими политиками мишенью для кампании по дезинформации стал канцлер Германии Фридрих Мерц. Об этом The Insider рассказал проект "Блокировщик ботов" (antibot4navalny). 

В одном из роликов, в котором используется символика немецкого издания Der Spiegel, рассказывается, что правительство Греции заморозило финансовые операции более 500 компаний, связанных с Мерцем и премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. Эти компании якобы участвовали в отмывании доходов от торговли наркотиками и финансировании некой педофильской сети "04/09". Вероятно, имеется в виду сеть из более чем сотни преступников, задержанных 9 апреля прошлого года в рамках операции "Лихорадка" в 12 странах. Операцию инициировала польская полиция. В видео "Матрешки" упоминается бывший глава Службы военной разведки Польши Радослав Куява, который якобы назвал произошедшее "победой для шведской и немецкой оппозиции". 

Иллюстрация к материалу

В другом ролике, который распространяется с подписью "Правящая коалиция Швеции использует ту же тактику для борьбы со своими политическими оппонентами, что и немецкая партия ХДС", используется логотип шведского телеканала SVT. В этом видео утверждается, что связанная с ХДС лоббистская организация Landa распространяла фейковую информацию, дискредитирующую шведских оппозиционеров.

Иллюстрация к материалу

Еще в одном видео утверждается, что немецкие хакеры взломали шведскую идентификационную систему BankID, чтобы повлиять на выборы (ролик имитирует контент издание Euronews). 

Иллюстрация к материалу

Выборы в Риксдаг (парламент) Швеции состоятся 13 сентября 2026 года. Избранные депутаты должны будут избрать премьер-министра. На этих выборах правящая коалиция из "Умеренной партии", христианских демократов, либералов и шведских демократов противостоит коалиции левых сил (социал-демократам, левым, "зеленым" и центристам). Согласно опросам, коалиция левых сил набирает на 10% больше голосов, чем правящая (53,9% против 43,9%), что делает очень вероятным смену правительства. 

Также в сентябре состоится несколько региональных и местных выборов в Германии. Как писал ранее The Insider, Федеральное ведомство по защите Конституции Германии (BfV) опубликовало официальное предупреждение о кампании по дезинформации, начатой Россией. Как заявило ведомство, в августе этого года боты "Матрёшки" распространяли на платформе Twitter (X) посты с хэштегом TimeToDivideGermany («Время разделить Германию»), пропагандирующие повторное разделение Германии на Восточную и Западную и называющие такое разделение «исторической необходимостью». 

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