Кремлевская бот-сеть «Матрёшка» начала первую кампанию в Швеции. Боты обвиняют правящую коалицию в связях с педофилами

Кремлевская сеть ботов «Матрёшка» начала первую известную кампанию, направленную на Швецию: боты распространяют в соцсети Twitter (X) видеоролики, имитирующие контент известных международных СМИ. С помощью этих видео распространяются фейки о связях шведских политиков с педофилами и финансовыми преступниками, о планируемом мошенничестве на выборах и атаках на лидеров оппозиции. Наряду со шведскими политиками мишенью для кампании по дезинформации стал канцлер Германии Фридрих Мерц. Об этом The Insider рассказал проект "Блокировщик ботов" (antibot4navalny).

В одном из роликов, в котором используется символика немецкого издания Der Spiegel, рассказывается, что правительство Греции заморозило финансовые операции более 500 компаний, связанных с Мерцем и премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. Эти компании якобы участвовали в отмывании доходов от торговли наркотиками и финансировании некой педофильской сети "04/09". Вероятно, имеется в виду сеть из более чем сотни преступников, задержанных 9 апреля прошлого года в рамках операции "Лихорадка" в 12 странах. Операцию инициировала польская полиция. В видео "Матрешки" упоминается бывший глава Службы военной разведки Польши Радослав Куява, который якобы назвал произошедшее "победой для шведской и немецкой оппозиции".