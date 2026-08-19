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Баку подал иск в американский суд против CNN из-за статьи о том, как армия Израиля использовала Азербайджан во время войны против Ирана

The Insider
Ильхам Алиев (слева) и Биньямин Нетаньяху. Фото: пресс-служба главы Азербайджана

Ильхам Алиев (слева) и Биньямин Нетаньяху. Фото: пресс-служба главы Азербайджана

Власти Азербайджана подали в федеральный суд американского штата штата Делавэр иск против телеканала CNN, сообщает проправительственное азербайджанское информагентство Report. Поводом для иска стало расследование CNN, опубликованное 5 июня. В материале утверждалось, что в ходе войны против Ирана Израиль отправил в Азербайджан своих военных для участия в операциях против Тегерана.

«Еще до публикации материала CNN была осведомлена о позиции азербайджанской стороны. В ответ на запрос CNN азербайджанская сторона заранее официально опровергла эти утверждения и заявила, что использование территории Азербайджана каким-либо третьим государством в военных или разведывательных целях против Ирана не допускается. Однако, несмотря на полученный ответ, позиция Азербайджана не была адекватно отражена в материале, тогда как основные утверждения были изложены со ссылкой на анонимные источники», — пишет Report.

По данным агентства, азербайджанские власти трижды обращались к СNN с требованием внести исправления в материал, но этого сделано не было.

В расследовании CNN говорилось, что Израиль тайно перебрасывал в Азербайджан подразделения для разведки и военных операций против Ирана с использованием беспилотников. По данным источников телеканала, израильские силы располагались на близ границы, примерно в 100 км от иранского города Тебриз.

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